«Единая Россия» завершила строительство и ремонт школ к началу учебного года

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

К началу нового учебного года в Татарстане открылись новые школы и детские сады, построенные и отремонтированные в рамках народной программы партии «Единая Россия». В торжественных мероприятиях приняли участие представители партии, сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

В селе Сокуры Лаишевского района был открыт новый учебный корпус на 618 мест. Четырехэтажное здание построили всего за четыре месяца, что позволило разгрузить действующую школу на 264 места, где ранее дети учились в две смены. Новый корпус включает 28 учебных кабинетов, столовую на 312 мест, помещения для кружков и учительские. На первом этаже расположены гардероб, столовая и классы.

Секретарь Лаишевского местного отделения партии и глава района Ильдус Зарипов отметил, что новое здание создает качественно новое учебное пространство, где дети смогут получать знания в достойных условиях. По его словам, в школе будут обучаться не только дети из Сокур, но и из шести ближайших населенных пунктов.

Для этого организован школьный подвоз, при этом республика выделила району рекордное количество автобусов – 16 единиц, что увеличило общий автопарк до 60 машин.

Многопрофильный лицей получил имя Гавриила Державина, уроженца села Сокуры и первого министра юстиции России. Строительство корпуса обошлось в 721 млн рублей, а рядом планируется возвести спортивный зал. Уже оборудованы площадки для волейбола, баскетбола и футбола. В Лаишевском районе в этом году в первый класс пошли 1,1 тыс. детей.

В Алексеевском районе открыли обновленную Сахаровскую школу, стоимость работ – 75,5 млн рублей. В мероприятии приняли участие министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров и секретарь Алексеевского отделения партии, глава района Сергей Демидов.

Глава района вручил директору школы сертификат на 3,5 млн рублей для приобретения современного методического оборудования и выразил уверенность, что ученики оценят труд проектировщиков и строителей. В новом учебном году за парты школ района сели 2822 школьника, из них 216 – первоклассники.

После капитального ремонта распахнула двери средняя школа №1 им. В. Г. Тимирясова в Аксубаевском районе. Здание полностью обновлено, учебные классы оснащены современным оборудованием. На открытие прибыли депутаты Госсовета РТ, ректор Казанского инновационного университета имени Тимирясова Асия Тимирясова и глава района Алмаз Мингулов.

Глава района выразил уверенность, что обновленная школа будет способствовать развитию и успехам учеников. В рамках акции «Помоги собраться в школу» первоклассники получили портфели.

В Азнакаево после капитального ремонта открылась городская школа №9 и Детская школа искусств. На ремонт федеральный бюджет выделил 99 млн рублей. Секретарь местного отделения партии, глава района Марсель Шайдуллин пожелал школьникам новых радостей и успехов.

В школе №9 обучается 278 учеников, 22 из которых – первоклассники. В школе также появился новый автобус, а в ДШИ обновили внутренние и внешние помещения, приобретено современное оборудование, благоустроена территория.

В селе Малая Шильна Тукаевского района открылась новая школа, состоящая из реконструированного здания и дополнительного корпуса. Депутат Госдумы Альфия Когогина подчеркнула, что в новом учебном году дети смогут обучаться в просторных и современных условиях.

Школа рассчитана на 938 учеников, обучение будет проходить в одну смену. Здесь появились лаборатории, мастерские, студии, музыкальные кабинеты, спортивные залы и площадки, оснащенные необходимым оборудованием.

В Нижнекамском районе, в селе Прости, после капитального ремонта начала работу школа на 45 учеников. Здесь обновлены инженерные сети, фасад, учебные кабинеты, столовая, актовый и спортивный залы. Для школьников доступны лаборатории и кабинет технологии, на первом этаже размещен музей Н. Ф. Кайманова.

Торжественное открытие посетили педагоги, родители, член партии «Единая Россия», руководитель Нижнекамского исполкома Радмир Беляев и депутат Госдумы Айдар Метшин. Глава поселения Дамир Бадартинов отметил, что дети смогут учиться в комфортных и интересных условиях.

В Высокогорском районе открылись детские сады «Атмосфера детства» и «Гульчачак». В первом саду за парты сели 130 воспитанников, группы работают на татарском и русском языках. Глава района Равиль Хисамутдинов отметил, что новые учреждения повышают качество жизни жителей и снижают нагрузку на существующие дошкольные учреждения.

Второй детский сад после капитального ремонта впервые полностью обновился: решены проблемы с отоплением и канализацией, обновлен интерьер помещений, дизайн групп выполнен с элементами татарских национальных узоров.

В этом году в Татарстане построят пять школ, три дополнительных корпуса и семь детских садов. В программу капитального ремонта вошли 18 объектов образования, отремонтированы также 74 школьные столовые. Учебные заведения оснащены современным технологическим оборудованием, обновлены мебель, оборудование кабинетов физики, химии, биологии, оргтехника, оборудование для пищеблоков и спортивных залов.