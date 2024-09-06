«Единая Россия» завершила работу мобильных агитбригад

Фото: пресс-служба «Единой России»

Начиная с 10 июля, ежеденевно, кроме понедельников и вторников, пять бригад работали в пяти зонах (Казанская, Заволжская, Закамская, Юго-Восточная, Набережночелнинская).

Как сообщает пресс-служба «Единой России», в рамках проекта брендированные микроавтобусы, посещали по 3 населенных пункта в день со стоянкой на улицах городских и сельских поселений. В ходе реализации проекта члены бригад общались с населением, обсуждали проблемные для поселения вопросы, раздавали агитационные материалы и рассказывали жителям о системе «Мой депутат».

За время работы проекта, брендированные автобусы «Единой России» посетили все районы, агитационные мероприятия прошли в 600 населенных пунктах. Во встречах приняли участие 38 293 человека.

Благодаря мобильным агитбригадам «Единой России» удалось на месте решить множество вопросов, в том числе: вывоз ТБО из населенных пунктов, вырубка деревьев, благоустройство поселений, покос придорожных зон, организация работы передвижных магазинов, оказания медицинских услуг, решение бытовых проблем.

Актуальными для населения были вопросы благоустройства дорог как между населенными пунктами, так и внутри; водоснабжения; оснащения детских садов, школ, СДК и библиотек; строительства (капремонта) зданий почты, ФАП, СДК, школ и детских садов; отсутствие сотовой связи, интернета для жителей села; повышение цен на ЖК услуги; кадровые вопросы, в том числе: отсутствие медработника, почтальона, заведующего СДК, нехватка учителей; создание рабочих мест для молодежи.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.