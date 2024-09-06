Фото: пресс-служба «Единой России»

«Единая Россия» завершила молодежный автобусный тур «Мин.Син.Татарстан». Последними остановками стали Богатые Сабы и Мамадыш, сообщает пресс-служба партии. Напомним, цель тура – повысить гражданскую активность молодежи и информировать людей о предстоящих выборах в 2024 году.

В Богатых Сабах мероприятие прошло на площадке аграрного колледжа, в Мамадыше на площади у местного Дома культуры. К событию присоединились студенты, представители молодежных движений и рабочая молодежь.

В начале участники заполнили анкеты, которые взяла в работу местная администрация. После чего состоялись активные игры, направленные на командообразование. Третий этап молодежного автобусного марафона включал в себя написание карты развития родного края, где команды выдвигали свои идеи по улучшению жизни в районе. В частотности, участники предлагали открыть аквапарк, санаторий, тренажерный зал. Также молодежь просила увеличить количество парков и кафе, автобусов, обратить внимание на развитие туризма.

Все инициативы направят главам муниципалитетов для их дальнейшей реализации.

Также для участников провели интеллектуальную игру на знание истории республики. В завершении организаторы – активисты «Молодой Гвардии Единой России» раздали шопперы с атрибутикой проекта.

В Богатых Сабах участников поприветствовал начальник районного отдела по делам молодёжи и спорта Ирек Гарипов. А в Мамадышском — заместитель руководителя исполкома Артур Ефимов.

«Сегодня «Молодая Гвардия» Республики Татарстан провела свой заключительный выезд в Сабинском и Мамадышском районах. На протяжении 10 дней мы общались с молодежью, узнавали, чем живут молодые люди, что они хотят усовершенствовать в своих районах. Мы надеемся, что большинство идей реализуются, — поделилась активист Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Светлана Ефремова. — С 15 августа по 5 сентября молодежный автобус «Мин. Син. Татарстан» побывал в 20 районах республики – это две тысячи километров дорог, более тысячи участников и столько же собранных пожеланий».

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.