«Единая Россия» запускает предварительное голосование по кандидатам в депутататы

Фото: пресс-служба «Единой России»

Президиум Регионального политсовета партии сегодня делегировал полномочия по проведению ПГ местным отделениям «Единой России». Решение принято в соответствии с Уставом Партии и Положением о порядке проведения предварительного голосования.

Секретарь регионального отделения «Единой России», Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин напомнил, что в этом году нас ожидают две крупные избирательные кампании – выборы Раиса РТ и свыше семи с половиной тысяч депутатов представительных органов местного самоуправления.

«Уверен, как и всегда, они пройдут чисто, организованно, с высокой явкой и интересом со стороны татарстанских избирателей», – цитирует Мухаметшина пресс-служба «Единой России».

В Татарстане предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения в муниципальные депутаты пройдет в электронной форме в мае.

«Президиум Регионального политсовета делегировал полномочия по проведению предварительного голосования местным отделениям партии. Выдвинуться кандидатом от "Единой России" сможет каждый татарстанец старше 18-ти лет, разделяющие программные установки партии. А проголосовать – все избиратели, зарегистрированные на Госуслугах», – уточнил Фарид Мухаметшин.

Секретарь регионального отделения напомнил, что «Единая Россия» – одна из первых и единственная в стране в обязательном порядке уже многие годы использует этот механизм для определения на альтернативной основе кандидатов, которые будут выдвигаться от партии на выборы.

«Наша приоритетная задача – сформировать дееспособный и ответственный депутатский корпус, сельские и поселенческие советы, муниципальную власть, самую близкую к народу. Не случайно Раис Республики, Государственный Совет выступили за однозначное сохранение двухуровневой модели в рамках проводимой в стране муниципальной реформы. Наши предложения были услышаны», – отметил глава татарстанского парламента.

По мнению Фарида Мухаметшина, предварительное голосование – уникальный формат, который позволяет заранее познакомиться с кандидатами и их программами.

«Кроме того, мы получаем возможность еще раз доверительно пообщаться с людьми, честно обсудить проблемы и собрать новые наказы и предложения. Это наша программная позиция и то, к чему нас призывает национальный лидер, Президент России Владимир Владимирович Путин», – сказал он.

По словам Фарида Мухаметшина, выходя на такое предварительное голосование, партия ожидает появления новых лиц, в том числе наших героев, участников спецоперации, людей, неравнодушных к решению амбициозных задач развития территорий.

«Рассчитываем, что преемственность курса на воплощение масштабных целей развития, реализацию национальных целей развития и нацпроектов, республиканских программ, дальнейшее повышение качества жизни татарстанцев обязательно будет поддержана. Успехов нам всем!» – заключил Секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России».

Предварительное голосование является уставной формой деятельности партии и применяется в целях определения кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты на альтернативной основе.

Каждый, кто намерен участвовать в выборах в качестве кандидата в депутаты от «Единой России», должен стать участником данной процедуры. Выдвижение кандидатов осуществляется путем самовыдвижения, то есть любой желающий, обладающий пассивным избирательным правом, может выдвинуть свою кандидатуру.

В республике проведение предварительного голосования планируется в электронной форме на специализированном сайте в сети «Интернет» посредством автоматизированных систем партии по первой и четвертой модели (ЭПГ-1 и ЭПГ-4).

Электронное предварительное голосование по первой модели состоится в городах, где проживают более 50 тыс. избирателей – Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Елабуга и Зеленодольск. По ЭПГ-1 любой избиратель, имеющий Госуслуги РФ, может подать заявку на участие с 15 апреля по 23 мая и принять участие в голосовании с 19 по 25 мая.

Во всех остальных муниципальных образованиях электронное предварительное голосование пройдет по четвертой модели (ЭПГ-4) с 13 по 15 мая. В нем может принять участие любой избиратель, имеющий Госуслуги РФ, но список избирателей в данном случае утверждается местным политическим советом партии.

Проголосовать сможет только избиратель с уникальным номером сотового телефона, который подтвержден и привязан к Госуслугам РФ, кроме того, система должна подтвердить, что избиратель зарегистрирован в соответствующем округе.

Всего по республике планируемая численность депутатов Советов поселений более 7,5 тыс. (прогнозно – 7531). «Единая Россия» намерена заместить около 70% мандатов. В предварительном голосовании примут участие все 43 муниципальных района и 2 городских округа республики.

Ранее секретарь Генсовета партии Владимир Якушев в ходе Президиуме Генсовета уточнял, что уже в седьмой раз процедура пройдёт в электронном виде, регистрация голосующих будет проходить с верификацией на портале «Госуслуг», при проведении голосования используется технология блокчейн.

Предварительное голосование – обязательная норма для всех кандидатов от «Единой России». Это закреплено в Уставе партии, сказал секретарь Генсовета.

«Предварительное голосование – наше уникальное преимущество. Оно обеспечивает прозрачность отбора кандидатов, чего до сих пор нет ни у одной другой партии. Позволяет начать работать с избирателями за несколько месяцев до фактического старта кампании. А самое главное – тех, кто представит «Единую Россию» на выборах осенью, определяют сами избиратели», – подчеркнул он.

При этом, отметил Владимир Якушев, процедура привлекает наиболее востребованных кандидатов. Например, в пандемию это были волонтёры и медики, а сейчас – участники СВО и те, кто помогают фронту.

«304 участника СВО стали новыми депутатами по итогам выборов прошлого года. А через предварительное голосование их прошло ещё больше», – сообщил секретарь Генсовета.

Предварительное голосование «Единой России» пройдёт в 11 регионах с выборами депутатов законодательных органов и в 24 административных центрах, где осенью состоятся выборы депутатов гордум. При этом в шести регионах (Республика Коми, Воронежская, Калужская, Костромская, Магаданская, Новосибирская области) оно проводится на многоуровневой кампании – и в законодательный орган региона, и на муниципальной кампании.

С 28 февраля по 4 марта региональные отделения будут объявлять о старте процедуры, формировать организационные комитеты.

«5 марта начинается выдвижение кандидатов. Тогда же стартует и агитационный период. Выдвижение продлится до 24 апреля. Все кандидаты должны разместить видеовизитки в своих личных кабинетах на сайте PG.ER.RU. Мы просим рассказать автобиографию и сделать программные заявления, чтобы все желающие могли познакомиться с ними. 14 апреля начнется регистрация избирателей, а само голосование пройдет с 19 по 25 мая», – рассказал Владимир Якушев.

Региональные отделения партии подведут итоги процедуры в течение трёх дней после её завершения, то есть не позднее 28 мая.

«Главная задача остается неизменной – предварительное голосование должно пройти честно, открыто и в равной конкурентной борьбе», – заключил Владимир Якушев.