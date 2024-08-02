«Единая Россия» запускает пикетную программу по выборам в Госсовет РТ

С 3 августа по 6 сентября в Татарстане состоится пикетная кампания «Единой России» по выборам депутатов Госсовета РТ. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В республике развернут 70 брендированных палаток, в том числе 16 в Казани, семь в Набережных Челнах, три — в Нижнекамске, по две — в Альметьевске и Зеленодольске. Агитаторы проинформируют население о проекте «Мой депутат», расскажут, как подать обращение или наказ парламентариям. Кроме того, местные жители узнают о выборах в Государственный Совет РТ, которые состоятся 8 сентября, и кандидатах от партии.

В Казани пикетная программа состоится 3 августа. В 12.15 можно принять участие в мероприятии у памятника-бюста Гумилева на улице Петербургской. Спикерами выступят исполнительный секретарь Казанского местного отделения «Единой России», депутат Госсовета РТ Ольга Воронова, а также начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Регионального исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Виктор Затеев.

В 13:00 пикет пройдет рядом с вокзалом «Казань-2», на остановке транспорта «Метро Северный вокзал». Перед зрителями выступит председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией РТ им.Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.

18 июля регистрацию прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44), 25 июля – еще от трех партий. Зарегистрированы 44 человека от регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от татарстанского отделения КПРФ.