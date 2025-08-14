«Единая Россия» выполнила 83% положений Народной программы партии

«Единая Россия» на сегодня выполнила 292 положения Народной программы партии из 350, что составляет 83%. Об этом сообщила депутат Госдумы Татьяна Ларионова в рамках пленарной части выездного заседания комиссии по Народной программе «Единой России» в Высокогорском районе РТ.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Мы идем с хорошими результатами. Мы работаем на этот результат, а не сидим и не ждем, когда кто-то придет и сделает за нас. Более того, 53% законов в этом созыве Госдумы внесли депутаты от «Единой России». И все законы, внесенные нашей партией, приняты», – рассказала она.

Ларионова добавила, что уже полгода активно работает республиканская комиссия по Народной программе партии «Единая Россия».

«Ее главная задача – донести до населения, до жителей то, чем мы сегодня живем, над чем работаем, каких успехов удается достичь и какие задачи ставим на будущее», – отметила она.

Сегодня представители комиссии посетили Высокогорский район, чтобы осмотреть социальные объекты, построенные и капитально отремонтированные по федеральным и республиканским программам при поддержке «Единой России».

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Мы посетили немало учреждений, и каждое из них необходимо населению, каждому жителю. А для сельской местности особенно актуально – удержать жителей, сделать все, чтобы они не уезжали в город, чтобы искали работу у себя, рядом с домом, чтобы рожали детей, которые будут посещать хорошие образовательные учреждения и получать знания. То, что делается для людей в районе, мы увидели», – подчеркнула парламентарий.

По ее словам, школы в Высокогорском районе построены на уровне городских образовательных учреждений.

«Как же замечательно, что мы живем в Татарстане. Сейчас, когда я работаю в Госдуме и выезжаю в другие регионы России, мне особенно есть с чем сравнивать. Все знают, что Татарстан – это уникальная территория, где живут самые настоящие труженики, люди, которые умеют любить свой край и делать его лучше», – заметила Ларионова.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Народная программа – это стратегический документ партии «Единая Россия», сформированный на основании предложений и обращений граждан и затрагивающий все сферы жизни. Она реализуется в конкретных проектах, направленных на улучшение качества жизни людей.