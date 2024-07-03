«Единая Россия» выдвинет на выборы разного уровня 342 участника СВО

фото: пресс-служба "Единой России"

«Единая Россия» выдвинет на выборы разного уровня 342 участника спецоперации, которых будет сопровождать в ходе избирательной кампании, говорится в сообщении партии.

Участники спецоперации получат поддержку «Единой России» по линии Центрального исполкома и Высшей партийной школы. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Генсовета.

«О необходимости поддержки таких кандидатов несколько раз говорил Президент (Владимир Путин). В обществе они пользуются заслуженным уважением. Их жизненный опыт и позиция имеют особое значение. Очень важно, чтобы такие кандидаты могли полностью раскрыть свой потенциал, успешно работать на благо Отечества после возвращения домой с фронта», - подчеркнул Медведев.

Он отметил, что одна из задач «Единой России» - работать не только с теми бойцами, которые примут участие в выборах.

«Это у нас костяк, но на самом деле таких людей гораздо больше. Они есть в регионах, муниципалитетах. С каждым нужно внимательно работать. Так, чтобы те, кто приходит с фронта, могли адаптироваться к текущей жизни. И, в то же время, чтобы их управленческие навыки можно было применить на гражданке», - сказал политик.

В свою очередь, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщил, что многие победители предварительного голосования партии из числа участников СВО и новичков в политике уже прошли очное обучение на базе Высшей партийной школы.

«В прошлом году многие участники СВО стали депутатами различного уровня. В этом году мы ввели специальное правило, что они получают дополнительно 25% от числа голосов (на предварительном голосовании – прим.). У нас есть победители процедуры - Герои России. В ходе ЕДГ-2024 будем и дальше помогать им», - сказал Сидякин.

Один из Героев России - победитель предварительного голосования «Единой России» - Расим Баксиков - второй в республиканском списке кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана.

«Документы были переданы нами сегодня в ЦИК РТ для регистрации», - рассказал замсекретаря Татарстанского реготделения партии, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Юрий Камалтынов.

«То, что Герой России Расим Баксиков находится в тройке лидеров нашего списка, безусловно говорит о высоком доверии, которое оказывает население участникам СВО. Всего личное участие в защите национальных интересов России в зоне СВО приняли около двух десятков депутатов местных советов – наших однопартийцев и депутат Госсовета РТ Марат Галиев, который также будет баллотироваться в парламент республики по нашему партийному списку», – отметил он.

Камалтынов добавил, что Расим Баксиков вместе с другими героями СВО прошел обучение на базе Высшей партийной школы и стал участником кадрового проекта «ПолитСтарт».

«Актив партии и дальше будет поддерживать участников СВО, решивших связать свою судьбу с политикой. Уверен, что люди, показавшие настоящий пример отваги и патриотизма поднимут на новый качественный уровень представительство «Единой России» в Госсовете седьмого созыва», - заключил спикер.