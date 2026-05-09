«Единая Россия» возложила цветы к воинским захоронениям на Арском кладбище

Церемония возложения цветов к захоронениям воинов, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла на Арском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

В памятном мероприятии приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, депутаты Госдумы Татьяна Ларионова, Ильдар Гильмутдинов и Руслан Гаджиев, председатель регионального общественного совета проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Айрат Фаррахов, а также актив партии и молодогвардейцы.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова отметила, что День Победы, по ее словам, остается главным праздником страны и каждой семьи. Она рассказала о судьбах своих близких: дедах, которые в первые дни войны ушли на фронт и пропали без вести, отце, который в подростковом возрасте работал у станков на вертолетном заводе, и матери, которая, будучи еще ребенком, взяла на себя заботу о младших братьях и сестрах.

По ее словам, в этот день люди прежде всего вспоминают своих родных и благодарят их за Победу и сегодняшнюю жизнь. Она добавила, что ветеранов остается все меньше: в Татарстане, как она уточнила, в этом году праздник встречают 92 участника войны, и каждый раз при встречах с ними чувствуется, насколько для них важен этот день.

Ларионова также заявила, что «Единая Россия» ведет большую работу по поддержке ветеранов, тружеников тыла, бывших узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и вдов участников войны. Она подчеркнула, что меры поддержки в республике и стране являются выражением уважения и благодарности этим людям, и пожелала ветеранам здоровья, благополучия и активного долголетия.

Церемония прошла в восточной части кладбища, где похоронены военнослужащие, умершие в эвакуационных госпиталях Казани, а также бойцы Казанского гарнизона и других частей, находившихся в городе в 1941-1945 годах.

Жители Казани начали собираться у кладбища задолго до начала мероприятия, чтобы почтить память погибших. Многие пришли с цветами и георгиевскими ленточками. К церемонии присоединились учащиеся военных училищ, представители молодежных движений и ветераны войн.

Участники прошли к монументу «Солдат-победитель», колонну возглавил почетный караул с венками и цветами. После возложения прошла минута молчания, затем рота почетного караула дала троекратный оружейный залп, а в небо выпустили белых голубей.

Затем участники почтили память у монумента «Скорбящий солдат» и возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву.

Депутат Ильдар Гильмутдинов рассказал, что его дед также участвовал в Великой Отечественной войне. Он отметил, что поколение нынешних россиян выросло на семейных историях, школьных рассказах и фильмах о войне, а также на воспоминаниях ветеранов, которые делились своим опытом, поэтому люди, по его словам, ощущают особую связь с историей Победы.

Депутат Руслан Гаджиев заявил, что День Победы является по-настоящему народным праздником, который отмечают во всех регионах страны. Он подчеркнул, что война затронула каждую семью, а ее цена была огромной.

Айрат Фаррахов рассказал, что вспоминает своего дедушку, пропавшего без вести на фронте. Он сообщил, что во время учебы в медицинском университете участвовал в поисковой экспедиции в районе боев Второй ударной армии, где служил его дед, однако место его захоронения найти не удалось.

По его словам, таких историй в стране тысячи, и поэтому война, как он считает, не заканчивается. Фаррахов отметил, что задача нынешнего поколения и тех, кто придет после, – не только сохранять память о Победе, но и не допустить искажения истории.