«Единая Россия» включит в народную программу новые меры поддержки стройотрасли

В Ростове-на-Дону прошел второй отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!». Темы окружного форума ЮФО – жилье и комфортная городская среда.

Инициативы по благоустройству, поддержке молодежи, внедрению новых технологий, трудоустройству ветеранов специальной военной операции и безопасности дорог были не только сформулированы экспертами во время круглых столов, но представлены жителям всей страны на сайте естьрезультат.рф. Сбор предложений продолжается, каждая идея будет рассмотрена и учтена при разработке новой народной программы «ЕР».

По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, народная программа реализована по ключевым направлениям: благоустройство, газификация, жилье, дороги, ЖКХ. В Республике Татарстан реализация народной программы в части развития жилищной сферы и благоустройства городской среды ведется системно и, по оценкам партийных деятелей, с опережением графиков.

«„Единая Россия“ несет ответственность за развитие всей страны. Поэтому даже в таких трудных условиях мы своими решениями поддерживали дальнейшее строительство жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие городов и поселков. Тем самым обеспечили работу важных отраслей и устойчивость всей экономики. А главное – достойную жизнь людей», – подчеркнул он.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону отчитался по исполнению народной программы. По его словам, несмотря на внешние вызовы, страна демонстрирует рекордные показатели в строительстве, а совместная работа с партией обеспечивает эффективность решений на местах. Также он поддержал инициативы участников форума для новой народной программы «ЕР».

«Впервые за всю историю страны мы подошли к развитию комплексно. Каждый населенный пункт, в котором проживает 70% населения – более 100 млн человек, – должен стать лучше. Это амбициозная, но выполнимая задача», – уверен он.

На круглых столах в ходе форума участники предложили включить введение 500-метровых зон абсолютной безопасности вокруг школ, строительство не менее 50 автодорожных обходов, модернизацию и расширение железнодорожных подходов к морским портам на ключевых направлениях и строительство новой высокоскоростной магистрали.

Кроме того, прозвучали предложения по внедрению инновационных технологий в городском хозяйстве, в том числе искусственного интеллекта, которые ускорят цифровизацию строительной отрасли, развитие отечественных решений для ЖКХ и городской среды, создание условий для практического применения беспилотных и роботизированных систем в регионах страны.

«Наша страна богата талантливыми инженерами и разработчиками, у которых есть востребованные решения для сферы ЖКХ. Поддержка со стороны государства и партии позволит придать дополнительный импульс их развитию, ускорить внедрение таких технологий и создать условия для масштабирования передовых решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства», – сказал депутат Мосгордумы, инженер-изобретатель Алексей Кучмин.