«Единая Россия» включит предложения муниципалитетов в новую программу

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Партия «Единая Россия» намерена включить предложения муниципалитетов в обновленную Народную программу. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на форуме «Малая Родина – Сила России», который Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления проводит в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что партия работает над выстраиванием эффективного взаимодействия с муниципалитетами. Прошлый год в «Единой России» был объявлен Годом муниципального депутата, одной из задач которого стало усиление внутрипартийной коммуникации.

По словам Медведева, важно, чтобы инициативы и запросы жителей быстрее доходили до регионального и федерального уровней, а муниципальные депутаты могли использовать ресурсы всей партийной инфраструктуры.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» занимает лидирующие позиции по представительству на муниципальном уровне: представители партии составляют 84% от общего числа местных депутатов – это более 130 тысяч человек. Работа местного самоуправления, по его оценке, во многом ассоциируется с результатами партии.

Большинство партийных проектов связано именно с муниципальным уровнем. Они направлены на развитие инфраструктуры – строительство и обновление общественных пространств, музеев, библиотек, спортивных объектов, фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов.

Медведев также обратил внимание, что многие главы муниципалитетов одновременно возглавляют местные отделения партии, что повышает их ответственность. Он отметил, что именно местная власть ближе всего к людям, поскольку именно туда жители обращаются со своими проблемами и предложениями, и поэтому этому уровню уделяется особое внимание на государственном уровне.

Председатель партии поручил создать правовые механизмы защиты муниципальных служащих, которые добросовестно выполняют свою работу.

Он добавил, что реализация Народной программы уже позволила существенно обновить муниципальную инфраструктуру и повысить качество жизни в малых городах и сельской местности. Жители получили доступ к цифровым сервисам, расширились возможности в образовании, медицине и сфере досуга.

За последние пять лет в стране благоустроено около 50 тысяч общественных и дворовых территорий, а более 1,5 тысячи проектов получили грантовую поддержку в рамках конкурсов малых городов и исторических поселений.

По поручению Президента России партия также занимается увеличением числа мест в образовательных учреждениях: с 2019 года создано более миллиона мест в школах и свыше 250 тысяч – в детских садах. Кроме того, отремонтировано 6,5 тысячи школ, половина из которых расположена в сельской местности, и 1,5 тысячи учреждений культуры. Построено или модернизировано около 900 детских школ искусств.

Медведев отметил, что программа социальной газификации будет продолжена. По его словам, она получила поддержку Президента и дополнительные ресурсы, а ее востребованность подтверждается тем, что к газу уже подключено более 1,2 миллиона домовладений.

Одной из ключевых задач он назвал сокращение различий между крупными городами и отдаленными территориями, а также между городской и сельской средой. По его мнению, это требует слаженной работы всех уровней власти, включая местное самоуправление.

Партия также ставит задачу получить большинство в Государственной Думе девятого созыва и приглашает представителей муниципалитетов к участию в разработке новой Народной программы. Медведев подчеркнул, что именно на местах лучше всего понимают реальные потребности людей.

Среди проблем, требующих решения, он выделил нехватку кадров на муниципальном уровне и высокую текучесть. По его словам, сотрудники нередко уходят из-за низких зарплат, и решать эту проблему необходимо комплексно – не только за счет повышения оплаты труда, но и через нематериальные стимулы, включая образовательные программы и возможности карьерного роста.

Отдельно он отметил проблему переселения граждан из аварийного жилья, которая остается актуальной. В приграничных регионах ситуация осложняется разрушениями, и восстановление инфраструктуры становится общей задачей государства с участием муниципалитетов.

Говоря о финансировании, Медведев заявил о необходимости искать новые механизмы участия муниципалитетов в инфраструктурных проектах и привлекать инвестиции. Он подчеркнул, что важную роль здесь играют программы развития опорных территорий, которые требуют координации между муниципальным, региональным и федеральным уровнями власти, а также методической поддержки.

Он также указал на необходимость системного мониторинга законодательства о местном самоуправлении, чтобы оценивать реальные эффекты принимаемых решений. По его словам, лучше всего это чувствуют представители муниципального уровня, поэтому партия ведет такую работу совместно с профильной ассоциацией.

Важным кадровым ресурсом для муниципалитетов Медведев назвал ветеранов СВО. За последние три года около 1,5 тысячи из них стали депутатами от «Единой России». Он отметил, что они пользуются доверием жителей и должны активнее вовлекаться в работу местного самоуправления, при этом партия готова оказывать им поддержку.

Он подтвердил, что предложения муниципалитетов будут включены в новую Народную программу. В рамках муниципального диалога, прошедшего перед форумом, было собрано более 82 тысяч инициатив, которые сейчас анализируются экспертным советом.

По словам Медведева, итогом этой работы должны стать конкретные решения, направленные на повышение эффективности муниципальной власти и укрепление взаимодействия как между самими муниципалитетами, так и между разными уровнями управления.

Депутат Госдумы Айдар Метшин, комментируя темы форума, отметил, что задача выравнивания условий жизни между городами и сельскими территориями остается ключевой. Он пояснил, что понятие комфортной среды включает не только городскую инфраструктуру, но и образование, медицину и социальную сферу в целом.

По его словам, для ее развития необходимо учитывать реальные запросы жителей, а ключевую роль в этом играет система местного самоуправления, обеспечивающая обратную связь.

Метшин подчеркнул, что именно местные депутаты аккумулируют основные проблемы населения – от состояния дорог и водоснабжения до работы социальных учреждений. На основе этих запросов формируются региональные и федеральные программы, включая национальные проекты.

Он добавил, что аналогичный подход используется и в Татарстане: в городах и селах создаются спортивные объекты, реализуются программы «Наш двор» и благоустройства общественных пространств. Формирование Народной программы партии, по его словам, напрямую связано с целями национального развития и направлено на повышение качества жизни.

По итогам выборов 2025 года в Татарстане было избрано 7,6 тысячи депутатов органов местного самоуправления, из них 4,5 тысячи представляют «Единую Россию». В их числе – 80 ветеранов СВО.

Форум «Малая Родина – Сила России» проводится ежегодно по поручению Президента России. Его организует Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента.

В мероприятии примут участие около 7 тысяч представителей муниципалитетов, федеральных и региональных органов власти. Ожидается участие делегаций из Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

Участники обсудят развитие территорий, обменяются практиками и смогут напрямую задать вопросы федеральным экспертам.