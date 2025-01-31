«Единая Россия» в Татарстане создала комиссию по реализации народной программы

На базе Татарстанского регионального отделения «Единой России» создана комиссия по реализации народной программы партии в республике. Её возглавила депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова. Решение об этом было принято сегодня на заседании президиума регионального политсовета ТРО ВПП «Единая Россия». Заседание провёл Секретарь Татарстанского реготделения партии, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, сообщила пресс-служба партии.

Также на заседании президиума политсовета говорили об итогах реализации федеральных и региональных партийных проектов в Татарстане, изменениях в проектной деятельности, об итогах работы Региональной общественной приемной Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в РТ и местных общественных приемных.

«Расширенное заседание президиума политической партии «Единой России» нашего регионального отделения сегодня рассмотрело ряд актуальных вопросов. Мы подвели итоги своей деятельности за 2024 год и рассмотрели те приоритеты, задачи, которые будем решать вместе с органами власти, первичными и местными партийными организациями, с нашим активом по достижению целей, которые стоят перед республикой, поставленных Раисом Татарстана в его ежегодном послании по тем программам, проектам, которые должны быть поддержаны и реализованы в каждом районе, на каждой территории», - рассказал о работе президиума политсовета Фарид Мухаметшин.

Одной из главных тем стало решение о создании специальной комиссии, которая будет контролировать ход реализации народной программы партии. Это одно из приоритетных направлений партии. Программа была разработана в целях улучшения качества жизни граждан и решения социальных проблем. Это стратегический документ «Единой России», сформированный на основании почти 2,5 миллионов предложений и обращений граждан страны и затрагивающий в той или иной степени все сферы жизни.

«Я напомню слова Президента нашей страны Владимира Путина о том, что народная программа – живой документ, который должен реагировать на события в стране. Именно поэтому изменения в нее вносятся почти ежегодно. На съезде партии в декабре 2024 года в народную программу внесено 39 новых положений, и теперь она состоит из 389 пунктов. В частности, появился специальный раздел о поддержке участников СВО. Сейчас партия готовит показатели и индикаторы к новым положениям для контроля их исполнения, ожидается ряд кадровых изменений среди руководителей направлений», - отметил руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин.

Перед регионами стоит задача активизировать работу по этому направлению. Основной принцип работы с народной программой – широкое вовлечение граждан в формирование и реализацию ее мероприятий, уверен Марат Самигуллин. Он предложил возглавить комиссию депутату Госдумы России Татьяне Ларионовой.

«Народная программа «Единой России» объединяет очень много вопросов, связанных с ежедневной жизнью наших избирателей. Мы именно по народной программе строим и ремонтируем школы и дошкольные учреждения, проводим работу по обустройству наших территорий. Многие партийные проекты, так или иначе, также реализуют именно вопросы, которые сосредоточены в народной программе. Сегодня создана комиссия, которая будет эти вопросы координировать, будет инициировать те важные задачи, которые ставятся перед депутатами как Государственной Думы, так и Государственного Совета республики, городских, районных советов. И, безусловно, очень важно, чтобы все наказы наших избирателей были исполнены. Исходя из того, что народная программа как раз и координирует очень многие вопросы, связанные с наказами избирателей, с ключевыми вопросами, с вызовами сегодняшнего времени, комиссия, конечно, будет выполнять достаточно сложные, напряженные, но важные вопросы. Надеюсь, что мы справимся», - прокомментировала Татьяна Ларионова задачи, стоящие перед ней и членами новой комиссии реготделения партии.

Она подчеркнула, что изменения, внесенные в народную программу партии на декабрьском съезде, - серьёзные, и особо выделила тему поддержки военнослужащих.

«Сегодня много появилось вопросов, связанных с СВО, с семьями наших ребят, которые находятся за «ленточкой» – на передовой. Это стало дополнением в народную программу. Поэтому все эти вопросы будут в центре внимания нашей комиссии», - добавила она.

В комиссию вошли 53 человека. Это представители министерств и ведомств РТ, муниципальных образований РТ, Госсовета РТ, координаторы федеральных партийных проектов.