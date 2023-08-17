«Единая Россия»: В Татарстане реализуются 15 социально значимых проектов для граждан

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Татарстане реализует 15 социально значимых авторских и федеральных проектов для граждан. Все они выполняют гуманитарную, просветительскую и созидательную миссию. Об этом заявил в ходе презентации проектов заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», руководитель общественной приемной Камиль Садриев.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Мы проводим активную работу среди населения, и среди важных тем, которыми мы активно занимаемся, — это вопросы социальной защиты населения, оказания услуг, различной помощи и поддержки. За первое полугодие 2023 года в приемную поступило более 9 тыс. обращений. Все обратившиеся получили практическую и консультативную помощь», — рассказал он.

В ходе встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между центром поддержки некоммерческих организаций «Единые» с общественной организацией «Деловые женщины Татарстана».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Садриев отметил, что федеральный проект «Единые» призван помогать развивать и сопровождать инициативы некоммерческих организаций в различных сферах. На сегодняшний день 68 НКО стали партнерами общественной приёмной в рамках проекта.

Он напомнил, что центр «Единые» базируется в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Татарстане и является одной из 15 экспериментальных площадок, образованных в субъектах Федерации, на базе которой ведется информационная и грантовая поддержка НКО, помощь в фандрайзинге.

«Мы рады, что у „Деловых женщин“ есть интерес к деятельности „Единой России“. Уверен, что у нас получится плодотворное и активное сотрудничество, как мы знаем, женщины очень креативны. Вместе мы

найдем подходы к решению тех или иных проблем у жителей», — сказал он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Затем для участников состоялась ознакомительная презентация социально значимых проектов, которые реализуются общественной приемной. Координатор приемной Анастасия Исаева рассказала, что в Татарстане существует большой опыт реализации инициатив, которые направлены на создание условий для повышения качества жизни граждан.

Каждый социальный проект несёт гуманитарную, просветительскую и созидательную миссию. Всего в общественной приемной реализуются 15 социально важных федеральных, республиканских и авторских проектов.

«Я уверена, что в каждом найдётся отклик по отношению к тем проектам, которые реализует „Единая Россия“. Помогать и реализовывать важные для граждан проекты — наша главная миссия», — заверила она.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

За время реализации «Единых» приемная в Татарстане создала собственный подпроект «Единые социальные инициативы». Он реализуется совместно с объединением женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт — Милосердие» и направлен на поддержку детей, семей, женщин и повышение качества жизни населения.

Кроме того, в рамках «Единых» татарстанская приемная проводит различные благотворительные акции для детей и социально незащищенных категорий граждан. Это, к примеру, социальный проект «Добро объединяет», а также «Сказкотерапия», ориентированная на психологическую поддержку маленьких пациентов ДРКБ в Казани.

Она отдельно остановилась на федеральном проекте «Моя карьера с Единой Россией», который направлен на предотвращение безработицы, содействие гражданам в профориентации, трудоустройстве и карьерном росте. А также упомянула проект «На старте», где лидеры общественных организаций, политики и педагоги проводят встречи со студентами.

Татарстанская приемная активно занимается поддержкой зоозащитных организаций и приютов для безнадзорных животных. Активисты движения в рамках проекта «Лапа дружбы» отправляют гуманитарную помощь и воспитывают ответственное отношение к домашним питомцам.

Исаева заметила, что общественная приемная осуществляет также и образовательный проект «Азбука качественной жизни». Он направлен на повышение грамотности и информированности татарстанцев. Воплощается в жизнь и проект «На связи с депутатом», где в прямом эфире политики отвечают на поступающие от граждан вопросы.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Помимо этого, реализуются культурно-просветительские проекты, которые направлены на развитие традиционных культур и исторических ценностей жителей Татарстана: «АтмосфЕРа» и «Культурный прогресс». Также благодаря партии пополняется книжный фонд библиотек Татарстана. Более 2,5 тыс. книг было передано в сельские поселения в рамках проекта «Книги сельским библиотекам».

Активно осуществляется проект «Поддержка СВО», в которой активисты движения отправляют письма участникам специальной военной операции на Украине и посылки от родственников. Реализуется и инициатива «Помощь жителям ЛДНР», в рамках которой организовано юридическое сопровождение и психологическая помощь, а также трудоустройство и отправка гуманитарного груза.