«Единая Россия» в Татарстане проводит тематическую неделю по вопросам детей и материнства

В Татарстане «Единая Россия» проводит тематическую неделю по вопросам детей и материнства. На мероприятиях затрагиваются вопросы детского отдыха и занятости подростков в летний период, социальной поддержки материнства и детства, а также обсуждается ход реализации партийного федерального проекта «Крепкая семья», сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Сегодня, в Международный день защиты детей, прошел прямой эфир «Как научить ребенка управлять своими эмоциями». Спикером выступила педагог-психолог Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» Эльвира Гилемханова.

Кроме того, была организована горячая линия по проблемам взаимоотношений с детьми. На вопросы татарстанцев ответила другой педагог-психолог центра «Росток» — Гульфия Салахутдинова.

«Наша задача — помочь родителям и детям правильно распознавать свои эмоции и правильно их проживать. Среди звонков, которые поступили на горячую линию, нет схожих вопросов. Татарстанцев беспокоят вопросы детско-родительских взаимоотношений. Поступили и вопросы о том, как побороть тревожность после событий в 175-й школе Казани», — отметила она.

По словам Салахутдиновой, не всегда у родителей есть возможность обратиться в специализированные службы. «Проведение прямых эфиров, горячих линий — шанс дать полноценную консультацию каждому по беспокоящему его вопросу», — подчеркнула психолог.