«Единая Россия» в Татарстане отметила День российской науки экологическим форумом

Штаб общественной поддержки «Единой России» в РТ провел форум для казанских школьников «ЭкоШтаб». Мероприятие, организованное совместно с Российским обществом «Знание» ко Дню российской науки, состоялось в рамках партийных проектов «Чистая страна» и «Зеленая экономика». В форуме приняли участие воспитанники эколого-технологического лицея №79 Казани.

Как сообщает пресс-служба партии, встреча началась с прямого эфира «Вопросы к экологу». Модератором выступила замруководителя Штаба, лектор Российского общества «Знание», член совета Татарстанского регионального отделения Российского общества «Знание» Анастасия Исаева. Гостем эфира стал замдиректора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов. Он рассказал о тонкостях работы эколога и значимости этой профессии.

«Своей задачей вижу дать детям современные знания в области экологии. Не менее важно развить интерес к изучению школьных предметов – химии, физике, биологии. Уровень преподавания естественных наук должен быть высоким. Обучение детей – это вклад в наше будущее», – заявил Иванов.

Продолжением форума стала встреча «Академия наук на страже экологии», к которой присоединился депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Совместно с учащимися он обсудил актуальные вопросы охраны окружающей среды и влияние научных исследований на развитие экологически безопасных технологий.

«Вопросы экологии остаются одними из приоритетных для «Единой России». Значительное число наказов от наших избирателей связано с вопросами экологической безопасности и охраны окружающей среды. Партийцы уделяют им огромное внимание. Особая работа ведется с подрастающим поколением – с людьми, которые будут формировать повестку завтрашнего дня», – прокомментировал Фаррахов.

​​​ ​​​

Сохранение здоровья граждан – одна из стратегических задач в России, напомнил он. На достижение этой цели направлен и национальный проект «Здравоохранение».

«Здоровье человека на 50 процентов зависит от образа жизни, на 20 процентов – от влияния внешней среды. Мы можем снизить тот вред, который наносим природе. Наша общая задача – улучшение экологии», – подчеркнул Фаррахов.

Вопросы экологической направленности всегда актуальны, добавил он.

«В повестке депутатов Государственной Думы всегда есть законодательные инициативы, связанные со сбережением природы, – заявил Фаррахов. – И, конечно, важен партийный контроль за теми инициативами, которые уже были приняты. Сегодня в России реализуется сразу несколько федеральных проектов в области защиты окружающей среды, например, «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология». Мы обязаны сохранить баланс между экологией и экономикой. Исследования ученых показывают, что никакие войны, пандемии и инфекции не приносят столько вреда, сколько приносит ухудшение состояния окружающей среды».

Заключительной частью встречи стала экологическая игра, которую провела доцент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Елена Минакова. Участники разделились на шесть групп, которые представляли экологов, журналистов, промышленников, ученых, государственные органы и обычных граждан. Их задачей было найти баланс между развитием общества и сохранением окружающей среды – с помощью решений, влияющих на экологическую ситуацию.

«Мы обсудили с ребятами вопросы, связанные с организацией деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Дети сами предлагали варианты решения проблемы скопления мусора и его переработки. Такие игры позволяют увидеть ситуацию с разных сторон и переосмыслить ее», – рассказала Минакова.

В заключение встречи юные экологи развесили в Фуксовском саду съедобные кормушки для птиц из семечек, зерна и желатина. Такие птичьи столовые не только приносят пользу пернатым, но и не вредят природе.

«Мероприятие получилось познавательным и интересным. Мы узнали много нового, услышали информацию, которая обязательно нам пригодится», – прокомментировала участница форума, ученица лицея №79 Каролина Курбангалеева.

фото: пресс-служба «Единой России»