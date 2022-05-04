«Единая Россия» в Татарстане дала старт модернизации сельских почтовых отделений

Почтовые отделения, расположенные в районах Татарстана, выполняют функцию важного социального объекта для местных жителей. Поэтому их модернизация является одним из значимых приоритетов, реализуемых партией «Единая Россия» совместно с татарстанскими властями. Об этом на профильном совещании с главами районов и представителями министерств республики сообщил секретарь татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин.

Он напомнил, что инициативу по обновлению и приведению в порядок разветвленной сети почтовых отделений выдвинул Президент России Владимир Путин во время выступления на прошедшем съезде «Единой России».

В Татарстане призыв главы государства услышали и уже приступили к его реализации на практике. По словам Мухаметшина, в этом году в программу попали сразу 14 районов республики, где расположены 15 отделений «Почты России».

«В предыдущие годы мало внимания уделялось почтовым отделениям в сельской местности. Но ведь это социальные объекты, как правило, в центре села. Пришло время активно включиться в эту программу», — отметил Мухаметшин.

Он подчеркнул, что наравне с министерствами и ведомствами важнейшую роль в этой работе должны проявить сами муниципалитеты — их активное участие необходимо для оперативного движения процесса.

По словам заместителя министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберта Яковлева, оперативность и качество предстоящих работ обусловлены жесткими сроками. Уже к началу августа все планы по модернизации сельских почтовых отделений в РТ на 2022 год должны быть реализованы.

«В Татарстане количество отделений почтовой связи превышает 1,1 тыс. Из них 851 отделение находится в сельской местности. В 2022 году в республике будут модернизированы 15 отделений почтовой связи, инвестиции „Почты России“ в это составят порядка 40 млн рублей», — рассказал Яковлев.

По его словам, подготовительные работы уже идут: определяются подрядчики работ, производятся необходимые закупки, разрабатывается необходимая проектная документация.

Помимо красивого и современного дизайна, нового оборудования и ремонта, модернизация затронет и функционал почтовых отделений. Они станут более полезными для местных жителей за счет постепенного внедрения функционала МФЦ (оказание государственных и муниципальных услуг).

«Дополнительно предлагается установить возможность оказания услуг по обеспечению жителей сельской местности лекарственными препаратами в отделениях почтовой связи», — заключил Альберт Яковлев.