«Единая Россия» в Черемшанском районе РТ передала автомобили участникам СВО

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Единая Россия» в Черемшанском районе Татарстана передала машины участникам спецоперации. С бойцами СВО встретились депутат Госдумы Айдар Метшин и секретарь Черемшанского местного отделения партии, глава района Рамиль Айбатов.

Как сообщила пресс-служба «Единой России», на приеме военнослужащие Ильнар Муртазин и Урал Гарифуллин рассказали о ходе службы и обратились с вопросами.

Урал Гарифуллин участвует в СВО с октября 2022 года, управляет грузовиком-вездеходом. На приеме он попросил Метшина обеспечить колесами для большегруза. Депутат обещал решить вопрос.

Ильнар Муртазин работает в исполкоме Туйметкинского села, ранее служил по контракту в зоне СВО. Ильнар занимает активную жизненную позицию и участвует в выборах на пост главы поселка.

«Всегда отрадно видеть, как наши ветераны боевых действий активно включаются в процессы мирной жизни, и продолжают службу Родине уже в тылу. Многие становятся участниками кадровой программы «Батырлар. Герои Татарстана», запущенной по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Сегодня очень важно работать и с участниками, и с ветеранами, чтобы вместе с ними готовиться к процессам мирной жизни. Так, я с командой разрабатываю проект Координационного центра «Победа. Возвращение Героев», цель которого – помощь в адаптации и социализации в мирной жизни после завершения СВО», – отметил Айдар Метшин.

Во встрече приняла участие социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества». Филиал в районе открылся 14 октября 2024 года. Сейчас на социальном сопровождении филиала 17 ветеранов боевых действий и 68 членов семей погибших в ходе выполнения задач специальной военной операции и 18 членов семей без вести пропавших на СВО.

После разговора Айдар Метшин и Рамиль Айбатов передали две машины «Шевроле Нива» для бойцов, служащих в зоне СВО.