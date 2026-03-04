«Единая Россия» утвердила календарный план предварительного голосования в Татарстане

Региональный оргкомитет «Единой России» утвердил календарный план мероприятий по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения в депутаты Госдумы. Документ подготовлен в соответствии с положением партии и технологической картой, направленной из центрального исполкома.

Как сообщила руководитель правовой службы регионального исполкома Карина Дабаева, основные мероприятия пройдут в период с 11 марта по 31 мая. Прием документов от кандидатов будет вестись по адресу: Казань, улица Горького, 9. График работы: в будние дни – с 9:00 до 18:00, в субботу – с 10:00 до 12:00, воскресенье и праздничные дни – выходные.

«Единственное, что нам рекомендовала партия, – это встречи кандидатов – участников СВО с руководителями регионов партии до 17 апреля 2026 года. Это единственное, что у нас раньше не проводилось, и в этот раз нам дали такую рекомендацию», – добавила она.

Само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате. Итоги будут подведены 1 июня.

«Все предыдущие кампании проходили в республике на высоком организационном уровне. Уверен, члены оргкомитета, знающие порядок и положение, проведут эту работу качественно», – отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Юрий Камалтынов.