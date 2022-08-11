«Единая Россия» установит в общественных местах стеллажи для акции «Книги – Донбассу»

«Единая Россия» разворачивает в стране дополнительные площадки для сбора книг в рамках акции «Книги – Донбассу». Специальные стеллажи появятся в торговых центрах, библиотеках, учреждениях культуры, парках. Точек сбора книг по всей стране откроют около тысячи, появятся они и в Татарстане, - сообщает информационный центр партии.

Как сообщил руководитель общественной приемной председателя «Единой России» в Татарстане Камиль Садриев, республика оказывает помощь как жителям Донбасса, так и вынужденным переселенцам, которые приехали в Татарстан из зоны специальной военной операции.

«Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Республике Татарстан является центром гуманитарной и юридической поддержки вынужденных переселенцев с Юго-Востока Украины и ЛДНР. Сотрудники приемной регулярно посещают пункты временного размещения, где находятся вынужденные переселенцы для адресной помощи нуждающимся. Оказывается всесторонняя поддержка, в том числе сопровождение по юридическим вопросам и вопросам гуманитарной помощи. Также переселенцы обращаются за помощью в обычном порядке: лекарства, консультации врачей, лечение. Стараемся все просьбы удовлетворить, привлекаем депутатов всех уровней», – прокомментировал Садриев.

По его словам, в республике немало врачей желают оказать помощь жителям юго-востока Украины. Несколько медиков из Казани, Нурлата и Нижнекамска заявили в общественной приемной партии, что готовы поехать на Донбасс. Среди добровольцев – хирург с 30-летним стажем работы, терапевт, педиатр, фельдшер неотложной помощи, врач общей практики.

Акция «Книги — Донбассу» была запущена 21 марта этого года через общественные приемные партии и пункты сбора гуманитарной помощи на базе отделений «Единой России». По словам замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарьи Лантратовой, цель акции - обеспечить образовательные учреждения русской литературой, чтобы школьники могли обучаться по российским образовательным стандартам, читать книги на родном, русском языке.

«Россия своих не бросит, и мы сделаем все возможное, чтобы на земле Донбасса и освобожденных территорий как можно скорее наступила нормальная мирная жизнь», – отметила Дарья Лантратова.