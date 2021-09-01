«Единая Россия» учла предложения регионов по обновлению скорых и школьных автобусов

При составлении карты потребностей регионов в автомобилях скорой помощи и школьных автобусах депутаты от «Единой России» ориентировались на запросы от школ, родителей, работников станций скорой помощи. Школы и больницы должны получить новые машины в короткие сроки, заявил секретарь партии Андрей Турчак на совещании в штабе общественной поддержки партии.

Он напомнил, что инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и скорых прозвучали в послании Президента России Владимира Путина.

«Глава государства отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тысяч школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе „Единой России“ — в разделе „Современное образование и передовая наука“. Государство в ближайшие три года дополнительно направит еще 5 тысяч новых скорых в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города», — заявил Турчак.

По словам вице-премьера России Юрия Борисова, в реализации проекта по обеспечению необходимым транспортом будут задействованы три завода.

«В этом году будет поставлено 1600 автомобилей скорой помощи — комфортабельных, современных, с высокотехнологическим медицинским оборудованием, которое помимо оперативной помощи еще позволяет проводить вакцинацию населения. И 4,1 тыс. школьных автобусов различных марок», — сообщил он.

В свою очередь детский омбудсмен России Анна Кузнецова сообщила, что первыми школьные автобусы получат семь регионов России, в том числе Татарстан. «Представители партии на местах будут оперативно давать обратную связь о том, как идет реализация и в упомянутых регионах, и в тех регионах, которые войдут в эту программу на первом этапе», — отметила она.

Поставка новых школьных автобусов расширит географию поездок учащихся, в том числе на различные экскурсии, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«В связи с доступностью объектов могут быть реализованы новые инициативы. С 1 сентября будет работать „Пушкинская карта“, по которой школьник будет посещать музеи, экскурсии по России. Школьные автобусы позволят расширить использование этих карт, что будет способствовать знанию истории и культуры», — сказала она, отметив, что приоритетными при поставке будут те населенные пункты, где есть нехватка автобусов или нет своих школ.

Завершая совещание, Юрий Борисов подчеркнул, что инициатива «Единой России» по обновлению скорых и школьного автопарка поддержит отечественный автопром.

«Такой заказ позволяет планировать всю экономику и техническую политику на предприятиях автопрома на долгосрочный период. Это дает возможность планомерно проводить их техническое перевооружение, сохранять рабочие места, постоянно двигаться по обновлению линейки. Но самое главное — это дает уверенность в завтрашнем дне, поэтому заводчане очень ответственно относятся к этому заказу. Больше таких инициатив дадут гарантированные заказы российской промышленности», — подчеркнул он.

Напомним, инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и скорых в регионы вошли в послание Президента по предложению депутатов «Единой России». Ранее они обратились к главе государства с просьбой организовать программу масштабного обновления парка скорых. В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин подчеркнул, что государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых машин в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. Более 1600 из них поступят уже в этом году. Инициатива по обновлению парка машин скорой помощи включена в народную программу «Единой России». В послании глава государства также отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тысяч школьных автобусов.