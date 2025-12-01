Отделение «Единой России» из РТ запускает декаду приемов граждан

В день рождения партии «Единая Россия» Татарстана запускает декаду приема граждан. До 10 декабря в общественной приемной будут проходить встречи по различным тематикам. Об этом сообщил руководитель региональной общественной приемной партии, руководитель штаба общественной поддержки Камиль Садриев.

«Особое внимание мы уделяем оперативному диалогу с жителями. Примером такой работы станет декада приема граждан. Каждый день будет посвящен определенной тематике. Например, сегодня пройдет прием руководителями органов партии в Татарстане. Мы ждем каждого, кому небезразлично будущее республики», – заявил он.

График приемов в декаду:

2 декабря – день приемов граждан по вопросам ЖКХ.

3 декабря – день приемов граждан по вопросам социальной поддержки.

4 декабря – день приемов граждан по вопросам образования.

5 декабря – день приемов граждан по вопросам защиты прав трудящихся.

8 декабря – день приемов граждан по вопросам здравоохранения.

9 декабря – день приемов граждан по вопросам материнства и детства

10 декабря – день приемов граждан по вопросам бизнеса и предпринимательства.