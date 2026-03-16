«Единая Россия» Татарстана отправила 17 фур гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное

Региональное отделение «Единой России» Татарстана отправило 17 фур гуманитарного груза в подшефные республике города – Лисичанск и Рубежное. Перед отправкой грузовики осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Колонна доставит на Луганщину стройматериалы, продукты, бытовую химию, шефскую помощь участникам специальной военной операции и другие вещи.

Сопровождать эту партию помощи будут министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, депутат Госсовета РТ и руководитель регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов, главы районов и общественных организаций.

«Собрали большой конвой гуманитарного груза для новых регионов и наших бойцов, активное участие приняла молодежь Татарстана. Везем стройматериалы, сварочные аппараты, мотоциклы, а также большое количество материалов для объектов социальной сферы и методичек», – рассказал Азат Кадыров.

На важность и актуальность подобной поддержки обратил внимание Герой России генерал-полковник Александр Лапин.

«Татарстан оказывает огромную помощь новым регионам России и бойцам специальной военной операции. Народ республики отличается особым единством и сплоченностью. Особенно важна поддержка, оказываемая Лисичанску и Рубежному. Уже через три дня после освобождения этих территорий начали приходить первые гуманитарные колонны из Татарстана», – рассказал он.

Всего за период с февраля 2022 по февраль 2026 года под эгидой Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» были направлены 262 грузовые машины с более чем 4 тыс. тоннами помощи.