Отделение «Единой России» из РТ готовит 34-ю колонну гуманитарной помощи новым регионам

Идет подготовка уже 34 колонны гуманитарной помощи от татарстанского отделения партии «Единая Россия» для новых регионов и бойцов СВО. Об этом на пресс-конференции, посвященной дню рождения партии «Единая Россия» сообщил руководитель Исполкома регионального отделения партии Марат Самигуллин.

«Важной частью работы нашего отделения остается помощь новым регионам. В первую очередь, это наши подшефные города Лисичанск и Рубежное. Также в каждой нашей колонне есть товары для наших бойцов. Сейчас мы ведем подготовку уже 34 колонны гуманитарной помощи от реготделения. Она собирается всем миром», – рассказал он.

Среди товаров, которые отправят в колонне – строительные материалы, продовольственные и гигиенические товары, в том числе, детские, питьевая вода и многое другое. Весь список составлен на основе запросов из новых регионов, добавил Самигуллин.

«Отдельное внимание уделяем помощи нашим бойцам. Уже подготовлены два автомобиля, которые им передадут в составе колонны. Они попадут в те подразделения, где служат наши бойцы», – подчеркнул руководитель Исполкома регионального отделения партии.

Всего с начала СВО «Единой Россией» Татарстана отправлено более 3,5 тыс. тонн гуманитарной помощи, заключил Марат Самигуллин.

«Мы помогаем не только татарстанский батальонам, стараемся доехать до всех бойцов, которые представляют нашу республику и передать им необходимые средства. Стараемся довозить то, о чем они просят в первую очередь: автомобили, питбайки, квадрокоптеры», – пояснил руководитель «Молодой гвардии Единой России» в Татарстане, депутат Госсовета РТ Руслан Шигабуддинов.

Кроме того, «Молодая гвардия Единой России» РТ регулярно проводит гуманитарные миссии в новых регионах. Уже 103 сводных волонтерских отряда посетили новые регионы. Там они помогают в военных госпиталях, обеспечивают мирное население продовольственными товарами, сообщил он.