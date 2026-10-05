«Единая Россия» свяжет работу над бюджетом с приоритетами развития страны

Ответственный секретарь Комиссии Партии по этике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко

Фото: пресс-служба «Единой России»

Осенью 2026 года Государственная Дума приступит к рассмотрению федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Для «Единой России» его принятие станет первым шагом в реализации Народной программы, сформированной на основе 3,5 млн наказов избирателей. При этом фракция намерена исходить из задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным: обеспечить социальные обязательства государства, безопасность и реализацию национальных целей.

Особое место в этой работе занимает развитие регионов. Заместитель руководителя фракции «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что Президент отдельно обозначил потенциал Донбасса, Новороссии, Дальнего Востока и арктических территорий.

«Строительство ледокольного флота, судов ледового класса – огромная индустрия. Конечно, это потребует дополнительного законодательного регулирования», – сказал депутат.

По словам замруководителя фракции Андрея Исаева, бюджет должен стать инструментом практической реализации приоритетов партии.

«Мы предполагаем принять ряд законов, направленных на улучшение инвестиционного климата, поддержку бизнеса, формирование условий для технологического лидерства России», – подчеркнул парламентарий.

На выборах в рамках ЕДГ-2026 ЕР получила более 58% голосов и обеспечила своей фракции конституционное большинство в Госдуме – 350 мандатов. В ее составе 50 участников СВО.

Владимир Путин отметил, что народ, несмотря на трудности, показал высокий результат и доверие к партии.

«Люди голосовали за свою страну, за Россию, показали решимость бороться за Родину и за наше будущее – именно в этом заключается общая программа, программная база и прямое обязательство партий, представленных в Государственной Думе», – отметил глава государства.

Президент также подчеркнул необходимость уважительного взаимодействия в парламенте, «Единая Россия», как и прежде, будет следовать демократическим принципам, выстраивая диалог с коллегами из других фракций.