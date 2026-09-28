«Единая Россия» сумела достичь целей, которые ставила перед выборами в Госдуму

Итоговые цифры выборов-2026 показывают, что «Единая Россия» смогла достичь тех целей, которые ставила в этом электоральном цикле. Избирательная кампания в главный законодательный орган РФ впервые проходила в условиях боевых действий – специальной военной операции.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро Высшего совета и Генерального совета партии заявил, что так называемый коллективный Запад сделал все, чтобы помешать российским избирателям выразить свою волю, определяя будущее страны.

«Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму, всем его пособникам. Беспрецедентным получился и уровень голосования. Это почти 60% избирателей или 62 млн жителей нашей страны. Рост явки был зафиксирован во всех регионах, на всех наших территориях», – сказал Дмитрий Медведев.

Получив 349 мандатов в нижнюю палату парламента, «Единая Россия» обеспечила своей фракции конституционное большинство в Государственной Думе. В составе федерального списка избраны 140 депутатов, 209 были выдвинуты партией и избраны по одномандатным округам. Это исторический результат.

Выборы проводились в строгом соответствии с законом, подчеркнул председатель Высшего совета партии Борис Грызлов. В установленном порядке проголосовали и свыше 270 тыс. соотечественников за границей.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев указал, что вся команда «Единой России» внесла вклад в победу на выборах, региональные отделения партии работали честно и качественно.

«Каждый внес лепту в результат, работал на все 100%. Все ощутили, что мы – единая команда, команда Президента», – сказал он.

Цель «Единой России» остается неизменной – благополучное, развитое, стабильное общество в нашей стране, заявил Дмитрий Медведев. Председатель «Единой России» подчеркнул, что кадровые решения партии по руководству фракции, комитетов Госдумы подчинены логике реализации Народной программы – главного стратегического документа «Единой России» на пять лет.