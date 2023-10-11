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«Единая Россия» совместно с Минфином изучит увеличение финансирования по ряду направлений
На заседании программной комиссии партии «Единая Россия» под председательством Дмитрия Медведева при участии секретаря Генерального совета Андрея Турчака и координаторов направлений народной программы были подведены промежуточные итоги реализации народной программы. Обсуждалось и финансирование ее положений в проекте бюджета на предстоящую трехлетку.
«На основании программы увеличены средства на выплату материнского капитала и субсидии при рождении детей, предусмотрена индексация пенсий, минимального размера оплаты труда, заработной платы бюджетников, повышение выплат инвалидам, обеспечение финансирования грантов молодым учёным, социально ориентированным некоммерческим организациям», — отметил во вступительном слове Дмитрий Медведев.
По его словам, в следующем году в бюджете планируется рост расходов на социальную политику на 7,7% — до более чем 20 трлн рублей. Также он обратил внимание на то, что одним из важнейших приоритетов «Единой России» в бюджете является поддержка Вооруженных сил РФ, участников специальной военной операции и их семей, обеспечение фронта всем необходимым.
«Это высший приоритет. Ему нужно уделить особое внимание. Чтобы новый бюджет учитывал нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса. От этого напрямую зависит наша будущая победа. Но и другие приоритеты тоже должны найти отражение в главном финансовом документе» — подчеркнул председатель партии «Единая Россия».
В свою очередь Андрей Турчак подробнее остановился на реализации положений народной программы, указав на то, что за первое полугодие она выполнена на 53%. «Всего же с начала реализации создано и модернизировано более 8,5 тыс. социальных объектов. Учтены деньги и на ремонт вузов, а также на создание кампусов», — сказал он.
Заместитель секретаря Татарстанского отделения партии, депутат Госсовета РТ Римма Ратникова, комментируя ход реализации народной программы в республике, отметила, что муниципальные образования региона готовы к активной работе по включению в программу 2024 года.
«В Татарстане в рамках народной программы активно проводится благоустройство общественных пространств, ремонтируются школы, ФАПы, на селе модернизируются отделения почты, строятся ДК, создаются модельные библиотеки, поддерживают театры и школы искусств», — рассказала Ратникова.
«Особую популярность получила программа „Модернизация школьных систем образования“. В 2023 году в нее вошла 31 школа из семи муниципальных образований Татарстана. Работы по капремонту завершены, все школы открыли свои двери 1 сентября. Вместе с тем были отремонтированы школы и в рамках региональных программ. Ход работ находился на постоянном контроле депутатов всех уровней, педагогических и родительских сообществ. До конца 2023 года ремонт будет завершен в 32 сельских и двух городских почтовых отделениях. Муниципальные образования региона готовы к активной работе по включению в программы 2024 года», — добавила парламентарий.
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