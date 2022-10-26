«Единая Россия»: социальные расходы станут основными в бюджете Татарстана на 2023 год

Здравоохранение, строительство, образование, зарплаты, сельское хозяйство будут основными статьями расходов бюджета Татарстана в 2023 году. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и руководитель Региональной общественной приемной «Единой России» Камиль Садриев.

«Отмечу важные цифры, отраженные в этом документе применительно к сфере ответственности нашего комитета. Планируется построить порядка 3 тысяч квадратных метров жилья, более 16 миллиардов рублей запланировано на нужды жилищно-коммунального хозяйства, свыше 2 миллиардов рублей – это расходы на транспорт и строительство метрополитена, дорожное хозяйство с учетом федеральных вложений – расходы в размере 44 миллиардов. С коллегами по фракции “Единая Россия” в Госсовете РТ считаем, что бюджет республики социально ориентирован и отражает важные положения народной программы партии», – сказал Садриев.

Как ранее заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, приоритеты бюджетной политики партии остаются неизменными – соблюдение и реализация всех положений народной программы, авторами которой стали граждане страны.

«В проекте бюджета на следующий год значительно увеличены средства на выплату материнского капитала (с 443 миллиардов рублей в 2022 году до 551 миллиарда в 2023 году) и выплаты при рождении детей. Более 30 миллионов пенсионеров получат проиндексированную пенсию. Свыше 11 миллионов инвалидов смогут получить повышенные социальные выплаты. Работникам бюджетной сферы будет проиндексирована заработная плата», – сообщил Медведев.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, все социальные обязательства в проекте бюджета на 2023-2025 годы получили необходимые объемы финансирования. Это касается как реализации уже действующих мер поддержки, так и новых.

«Маткапитал на первого ребенка составит 589 тысяч рублей. Предусмотрена индексация пенсий на 4,8%. С учетом внеплановой индексации общий размер страховой пенсии по старости превысит 21 тысячу рублей. Проиндексированы все необходимые пособия», – рассказал министр.

Также будут увеличены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума. А сам прожиточный минимум составит 14 275 рублей. Предусмотрено и увеличении МРОТ – он составит 16 242 рубля. Это будет способствовать увеличению зарплаты 3,5 миллионов работников.

Говоря о финансировании народной программы «Единой России» в проекте бюджета, координатор направления «Финансовое обеспечение исполнения программы», председатель комитета Госдумы Андрей Макаров отметил, что это – один из приоритетов документа.

«На ее (народной программы. – прим. Т-и) реализацию в 2023 году предусмотрено 2,3 триллиона рублей, а в 2024 и 2025 годах – по 3 триллиона», – напомнил он.

Отдельно в бюджете предусмотрены средства на обеспечение обороноспособности и безопасности, в том числе социальных гарантий военным.

Он отдельно отметил, что проект федерального бюджета на 2023-2025 годы стал лучшим, который можно было сформировать в текущей ситуации. По итогам заседания программной комиссии «Единой России» оформлено поручение фракции партии в Госдуме о консолидированной поддержке проекта бюджета на 2023-2025 годы в ходе его первого чтения, которое состоится 26 октября.