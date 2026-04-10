«Единая Россия» собрала предложения по развитию туризма в Татарстане

В Татарстане прошел круглый стол по сбору предложений в народную программу «Единой России» по направлению «Развитие туризма», сообщили на официальном портале партии. Мероприятие провела депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова. В обсуждении участвовали руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин, председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов, директор Ассамблеи туристских волонтеров РТ Юлия Баширова, проректор Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма Аделия Павлова, доцент кафедры туризма КИУ Наталья Уткина, депутат совета Зеленодольска Артур Камалеев, а также студенты-волонтеры.

«В Татарстане проводится многолетняя, системная, продуманная работа в сфере туризма. Мы были первым регионом, где появился комитет по туризму, который занимался точечно вопросами привлечения турпотока в регион», – напомнила Татьяна Ларионова.

Сергей Иванов заявил, что туризм в Татарстане за последние 20 лет стал одной из ведущих отраслей экономики.

«В 2005 году республика была на восьмом месте среди всех российских регионов по количеству приезжающих гостей. Но в 2025 году мы уже поднялись на пятую позицию, и впереди нас – Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Московская область. Это те регионы, которые объективно обладают исторически большим номерным фондом. Результатом работы под руководством Минтимера Шаймиева и Рустама Минниханова стало то, что республика вошла в пятерку самых крупных туристических регионов страны. Это благодаря огромной работе по возрождению и включению в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО четырех объектов: Казанского Кремля, острова-града Свияжска, Великого Болгара, обсерваторий Казанского университета. Сейчас Татарстан по количеству объектов ЮНЕСКО в одном регионе занимает первое место в стране», – подчеркнул глава Госкомитета по туризму.

Иванов также доложил, что в 2025 году турпоток в регион ожидается на уровне 4,5–4,6 миллиона человек. В соответствии с нацпроектом «Туризм и гостеприимство» к 2030 году эту цифру необходимо увеличить на 40% – до 6–6,5 миллиона. Для этого требуется развивать гостиничную и транспортную инфраструктуру, увеличивать число экскурсоводов и объектов показа.

В прошлом году в рамках нацпроекта республика получила поддержку около 2,5 млрд рублей. Средства пошли на создание глэмпингов, баз отдыха и современных круглогодичных домиков. С 2021 года поддержку получили порядка 45 проектов, создано около 1000 новых номеров за городом.

Татарстан также участвует в формировании туристического кода центра города – создании комфортных пешеходных зон с единой навигацией, подсветкой и инфраструктурой. Такие проекты уже реализованы в Елабуге, Старо-Татарской слободе Казани, Великом Болгаре, в этом году планируется внедрить в Свияжске.

Ежегодно 70–80 татарстанских предпринимателей в сфере туризма получают субсидии на оборудование, игровые и спортивные площадки, создание условий для маломобильных групп. Поддерживаются и крупные событийные мероприятия – фестивали в Болгаре, Казани, Свияжске, в этом году планируется поддержать фестивали в Елабуге.

На базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма работает Центр развития кадрового потенциала туристической отрасли — один из трех в стране (наряду с Москвой и Санкт-Петербургом).

Трасса М-12 «Восток» открыла новые возможности для автотуризма. Федеральный проект «Речные магистрали» возрождает скоростные перевозки по Волге и Каме. С 2025 года субсидируются перевозки судами на подводных крыльях, ключевые маршруты – между Нижним Новгородом, Казанью и Чебоксарами.

На поддержку туризма из федерального бюджета на 2026–2028 годы направлено свыше 220 млрд рублей. Это позволит увеличить долю туризма в ВВП страны до 5% к 2030 году.

Юлия Баширова рассказала об участии в форуме «Единой России» в Нижнем Новгороде, где обсуждались развитие инфраструктуры, создание мест отдыха на заповедных территориях, поддержка инвестпроектов по строительству гостиниц, аквапарков и горнолыжных курортов.

Участники выступили за увеличение туристических маршрутов, включая патриотические – с посещением мест боевой славы. Баширова предложила запустить просветительский проект «История за окном» с аудиотрансляцией о памятных местах в поездах дальнего следования.

«Тема демографии – ключевая для нашей страны. Но имеет ли возможности для путешествий многодетная семья? Да, многодетная семья имеет определенные льготы по линии транспорта, но все ли гостиницы у нас готовы принять большую семью, разместить ее, помочь?», – отметила Татьяна Ларионова

Также среди предложений – расширение социального туризма для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также дополнительное финансирование объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые испытывают повышенную нагрузку из-за роста турпотока.

Волонтеры внесли свои инициативы: создание электронного путеводителя для студентов, анкетирование для определения портрета туриста, подготовка специалистов-сопровождающих из числа волонтеров.

Народная программа «Единой России» включает обеспечение доступного проезда к туристическим объектам, доступный и качественный отечественный турпродукт, патриотическое воспитание через знакомство с городами воинской славы.

Свои предложения можно направить на сайте естьрезультат.рф.