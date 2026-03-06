«Единая Россия» собирает добровольцев в зоны возможного паводка

фото: официальный портал "Единой России"

«Единая Россия» разворачивает масштабную волонтёрскую работу в регионах повышенного риска в связи с весенним половодьем. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что ключевая задача добровольцев — содействие МЧС в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщает официальный портал «Единой России».

По словам Якушева, партия намерена задействовать свой актив везде, где существует угроза паводка. При необходимости планируется мобилизовать партийные силы в зонах возможных бедствий, направлять добровольцев из соседних регионов, организовывать сбор и доставку гуманитарной помощи. Особый контроль будет сосредоточен на зонах повышенного риска, усилении региональных волонтёрских групп ресурсами партнёров, активистами «Молодой Гвардии», студенческих отрядов и ассоциаций волонтёрских центров.

Депутаты всех уровней, как отметил Якушев, должны стать связующим звеном между жителями, властью и спасателями, работая не в кабинетах, а на местах в качестве координаторов реальной помощи.

Замглавы МЧС России Вячеслав Бутко сообщил, что предварительный прогноз Росгидромета указывает на риски высоких уровней воды в период половодья в 42 субъектах. Ведомство при необходимости будет привлекать волонтёров для ликвидации последствий. На федеральном и региональном уровнях созданы межведомственные рабочие группы для мониторинга и реагирования.

Уполномоченный по работе с волонтёрскими группами «Единой России» в зонах ЧС Игорь Кастюкевич подчеркнул важность грамотной интеграции добровольцев в региональные схемы, чтобы они не подменяли спасателей, а дополняли их. Волонтёры могут быть задействованы в прочистке водоотводных канав, расчистке крыш и фундаментов социальных объектов, домов ветеранов и многодетных семей, мониторинге, информировании населения, развёртывании пунктов временного размещения, эвакуации и откачке воды из подвалов.

О своей готовности отчитались регионы. В Иркутской области «Единая Россия» проводит противопаводковые обходы и проверяет пункты временного размещения. В Курской области волонтёры уже пробивают сливные каналы в низовьях реки Тускарь. «Молодая Гвардия» приступила к адресной помощи в регионах риска: в Челябинской области мобильные бригады расчищают водоотводы и фундаменты, помогая ветеранам, многодетным и семьям участников СВО.

Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев предупредил, что половодье в этом году может быть сложнее прошлогоднего. Депутат Михаил Киселёв добавил, что студенческие отряды уже участвуют в акции «Снежный десант» и готовы подключиться к всероссийской акции «Антиповодок».

В Татарстане эксперты отмечают высокий риск обильного паводка из-за рекордных осадков в феврале. В Казани определены 16 территорий, где возможен подъём воды.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин сообщил, что с 10 марта партийцы и активисты «Молодой Гвардии» начинают мониторинг ситуации по всей республике. Уже 11 марта молодогвардейцы выйдут на расчистку снега у школы в Казани и во дворах пенсионеров. Самигуллин напомнил, что ранее в рамках «Снежного десанта» в Казани и 20 районах работали 100 активистов, и теперь они готовы подключиться к паводковой помощи, прежде всего пенсионерам и семьям участников СВО.