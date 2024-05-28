«Единая Россия» утвердила список своих кандидатов на выборы в Госсовет РТ

Татарстанское отделение партии «Единая Россия» подвело итоги предварительного голосования. В итоговый список кандидатов в депутаты вошли по одному представителю от каждого одномандатного избирательного округа и ещё 57 человек по общему списку. Об этом стало известно на заседании президиума регионального политсовета партии, которое провел Председатель Госсовета РТ, секретарь «Единой России» в РТ Фарид Мухаметшин.

В этом году голосование прошло в электронном формате. Всего в нем приняли участие более 171 тыс. жителей республики.

«Понятно, что цифровизация вошла во все сферы нашей жизни, но все-таки нельзя недооценивать личные встречи с нашими избирателями. Это работа, где с людьми надо разговаривать, их убеждать. При этом подчеркну, что на уровне страны Татарстан оказался на втором месте по активности избирателей после Москвы. Это говорит о заинтересованности наших граждан. На предварительном голосовании прошло все чисто и без нарушений. Мы получили высокую оценку и в федеральном центре», – отметил Мухаметшин.

Он добавил, что Татарстан находится в большом избирательном цикле. Впереди не только выборы в Государственный Совет, но и Раиса республики, Государственной Думы России и другие кампании.

Конкретнее о результатах предварительного голосования доложила секретарь Государственного Совета РТ Лилия Маврина. Всего поучаствовали 312 соискателей, особые привилегии были у участников СВО, которые получили сверху 25% от набранных голосов.

«По одномандатным округам все просто: кто набрал больше всего голосов, тот и будет рекомендован для выдвижения. А по единому, исходя из опыта предыдущих избирательных кампаний, предлагается ограничить список до 57 кандидатов», – обратилась к президиуму она.

Маврина подчеркнула, что кандидаты представляют разные сферы жизни. Среди них есть и промышленники, и представители общественных организаций. Далее утвержденный сегодня список пройдет согласование в федеральном центре.

Завершилось заседание вручением наград и партийных билетов новым членам партии. По окончании Фарид Мухаметшин отбыл на отправку гуманитарного груза в ЛНР.