ЛНР и Татарстан 16 декабря 2025 11:52

«Единая Россия» РТ отправила 3,5 тыс. новогодних подарков детям Лисичанска и Рубежного

«Единая Россия» Татарстана отправила 3,5 тыс. новогодних сладких подарков для детей Лисичанска и Рубежного. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Большим караваном "Единой России" отправили 3,5 тыс. сладких подарков в Лисичанск и Рубежное. Кроме того, подарки отправлены в муниципальные образования Татарстана, их будут вручать детям участников специальной военной операции», – заявил он.

Подарки в муниципальных образованиях будут вручаться детям участников СВО на тематических новогодних мероприятиях, пояснил министр.

