«Единая Россия» рассказала пожилым татарстанцам, как защититься от мошенников

Тематическая встреча, посвященная защите от телефонного и цифрового мошенничества, прошла в Штабе общественной поддержки «Единой России», в рамках партийного проекта «Старшее поколение» при поддержке Российского общества «Знание».

Лектором выступила амбассадор Российского общества «Знание», замруководителя Штаба Анастасия Исаева. Она провела мастер-лекцию с интерактивом «Правда или вымысел» и разбором мошеннических сценариев.

«Преступник сегодня — это не просто программист, а тонкий и циничный психолог. Он не обходит систему безопасности банка, он ищет кнопки в нашем сознании, нажав на которые мы сами отдаем ему деньги», — подчеркнула Анастасия Исаева.

Лектор выделила два главных психологических рычага мошенников — страх и искусственную срочность. По ее словам, логика и критическое мышление работают только в спокойном состоянии, поэтому злоумышленники моделируют кризис и требуют решать вопрос «прямо сейчас».

Анастасия Исаева напомнила: сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета, Банка России, «Госуслуг» и Соцфонда никогда не звонят гражданам через мессенджеры. Она также объяснила, что код из СМС — это цифровая электронная подпись, и ни банк, ни силовые структуры не вправе его запрашивать. Был развенчан и миф о «безопасном счете».

Полученные знания проверили в формате интерактива. Гости разобрали три утверждения: про эмблему банка на аватаре, «продление» работы сим-карты и робота, просящего код из СМС, — в итоге все три оказались мошенническими схемами.

Говоря о молодежи, Анастасия Исаева предупредила о таком явлении, как дропперство — когда подросткам предлагают «легкий заработок» за передачу своей банковской карты. По ее словам, это квалифицируется по статье 187 УК РФ и грозит штрафом до миллиона рублей и лишением свободы до шести лет, а по ряду тяжких составов ответственность наступает с 14 лет.

«Жертвами социальной инженерии становятся не глупые люди, а те, кто не знает правил цифровой гигиены. Знание мошеннических схем — это половина защиты. Вторая половина — рассказать обо всем родственникам, которые находятся в главной зоне риска», — призвала Анастасия Исаева.

Она напомнила главные защитные формулировки: госструктуры не звонят в мессенджерах, банк не просит код из СМС, безопасного счета не существует.

«Если вам звонят с этими словами — перед вами мошенники. Просто положите трубку», — резюмировала лектор.