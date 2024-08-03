«Единая Россия» проводит в Казани пикетную кампанию по выборам в Госсовет РТ

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

С 3 августа по 6 сентября в Татарстане «Единая Россия» проводит пикетную кампанию по выборам депутатов Госсовета РТ. Сегодня два пикета проходят у памятника-бюста Льву Гумилеву (улица Петербургская) и рядом с вокзалом «Казань-2» (станция метро «Северный вокзал»).

«Партия "Единая Россия" уже провела предварительное голосование, предварительный отбор по кандидатам, которые пойдут на выборы. Начался агитационный период: по Республике Татарстан ездят автобусные туры, мобильные агитационные бригады, а в Казани с сегодняшнего дня открывается пикетная программа», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» исполнительный секретарь Казанского местного отделения «Единой России», депутат Госсовета РТ Ольга Воронова.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

По всему Татарстана активны 70 пикетных точек, из них 16 расположено в Казани. Они разместятся в самых оживленных и проходимых местах городов и сел. Пикетные точки будут работать по три дня, а затем менять свое расположение.

Возле каждой брендированной палатки работают по два волонтера-агитатора, которые расскажут о выборах в Госсовет РТ и кандидатах от «Единой России». В руках у волонтеров – лифлеты партии. Помимо информации о кандидатах и приоритетах партии на ближайшие пять лет, на них также размещен QR-код, по которому можно задать любой вопрос кандидату.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Как поделилась с «Татар-информом» Ольга Воронова, по этой программе из Казани поступают в среднем около 30 запросов в месяц.

«Они идут из жизни: у кого-то сломался лифт, у кого-то неотремонтирована дорога. Но такого потока, когда люди идут с одним вопросом, сейчас уже нет», – рассказала депутат.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.