«Единая Россия» проводит неделю тематических приемов для пожилых граждан Татарстана

Неделя тематических приемов для пожилых жителей республики продлится до 30 апреля на площадке Региональной общественной приемной партии «Единая Россия». Там можно получить адресную помощь и поддержку по самым разным вопросам, сообщает пресс-служба партии.

Первые приемы прошли с участием депутата Госдумы Татьяны Ларионовой и депутата Госсовета Светланы Востриковой.

Так, к Татьяне Ларионовой обратилась 92-летняя жительница Казани. По состоянию здоровья ей необходима классическая трость с одной опорой и мягкой ручкой. Депутат взяла обращение в работу, вопрос уже решается – нужное средство передвижения для пенсионерки приобретут.

На приеме у Светланы Востриковой другая жительница Казани попросила помочь с благоустройством двора. По ее словам, рядом нет детской площадки, и внукам негде играть. Обращение также принято в работу и находится на контроле.

Еще одно обращение поступило от пенсионера из Казани, который попросил защитить права своего внука. Ребенок родился в США, его отец – гражданин этой страны – на протяжении трех лет почти не участвовал в жизни сына. Сейчас мальчик живет с дедом в Казани. Недавно отец начал настаивать на переезде ребенка в США, при этом сам ни разу не приезжал в Россию.

Финансовая помощь с его стороны ограничивается минимальными выплатами, которых не хватает на содержание ребенка. Пенсионер рассчитывает, что внук останется жить в Казани, а выплаты со стороны отца будут приведены в соответствие с его реальными доходами. Обращение принято к рассмотрению, специалисты дадут правовую оценку ситуации.

Кроме личных приемов, в рамках недели прошел вебинар, посвященный стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в России до 2030 года. Модератором выступила Татьяна Ларионова.

В обсуждении приняли участие представители профильных ведомств: замминистра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Юлия Абдреева, замуправляющего региональным отделением Социального фонда России Елена Полякова, начальник управления лечебной и профилактической помощи Минздрава Татарстана Татьяна Руднева, а также региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», председатель правления регионального отделения Союза пенсионеров России Любовь Мишина.

Задать вопросы можно по телефону 8 (843) 238-10-00, через мессенджер МАКС по номеру 8 (987) 205-00-63 или по электронной почте op@tatarstan.er.ru.