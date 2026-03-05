«Единая Россия» провела в Казани профориентационный форум для старшеклассников

Фото: tatarstan.er.ru

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан состоялся второй этап форума «Образование – 2026». Мероприятие, организованное в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией», собрало 40 старшеклассников из казанского лицея №5 и школы №1, сообщает пресс-служба партии.

Заместитель руководителя Штаба Анастасия Исаева, приветствуя будущих абитуриентов, подчеркнула важность осознанного подхода к выбору дела жизни. Она отметила, что такие встречи помогают школьникам напрямую пообщаться с экспертами и представителями ведущих вузов региона.

Основная часть форума началась с панельной дискуссии на тему: «Высшее образование: как правильно выбрать вуз и направления обучения». Модератором встречи выступил ивент-менеджер Штаба Георгий Зубко. Начальник отдела высшего образования Министерства образования и науки РТ Линар Яруллин акцентировал внимание на государственных приоритетах в сфере подготовки кадров и важности выбора специальностей, которые будут востребованы экономикой региона в ближайшие десятилетия.

Ректор Казанского государственного института культуры, заместитель председателя Совета ректоров, член-корреспондент Академии наук РТ Роза Ахмадиева представила возможности института и поделилась планами Академии наук республики на 2026 год.

Отдельно спикер отметила, что республика входит в число 20 пилотных регионов РФ, где прорабатывается методология внедрения института руководителей по научно-технологическому развитию субъектов. Это открывает перед нынешними абитуриентами, которые через несколько лет станут молодыми специалистами, уникальные перспективы для научной и профессиональной реализации.

О ситуации на рынке труда и наиболее востребованных профессиях в регионе рассказала ведущий профконсультант Управления центра занятости населения РТ по Кировскому и Московскому районам Казани Евгения Ходакова. Она также проинформировала старшеклассников о возможностях временного трудоустройства для студентов.

Программа форума включала серию встреч с представителями КФУ, КИУ им. В.Г. Тимирясова и КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. Школьники смогли «из первых уст» узнать о проходных баллах, правилах приема, льготах и условиях проживания в студенческих общежитиях. Организаторы отметили, что формат живого общения является лучшей основой для формирования у выпускников осознанного выбора будущей профессии.