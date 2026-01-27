«Единая Россия» провела в Казани профориентационный форум для школьников

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Партия «Единая Россия» провела в Казани форум «Образование», посвященный вопросам профориентации школьников. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Основной темой форума стало развитие и популяризация среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба партии.

Площадкой для встречи стал Штаб общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан. Здесь собрались казанские школьники, представители колледжей и эксперты по профориентации. Участники обсудили текущие тенденции на рынке труда и возможности, которые система среднего профессионального образования открывает для молодежи.

Заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Анастасия Исаева, открывая форум, отметила, что Штаб задуман как пространство, где можно получить актуальную информацию о профессиях и осознанно подойти к выбору карьерного пути. По ее словам, для этого здесь регулярно проводят профориентационные мероприятия и экскурсии, а также ежемесячные консультации со специалистами Центра занятости населения.

В рамках форума для старшеклассников школ № 41 и № 13 организовали презентации Международного колледжа сервиса и Технического колледжа КНИТУ-КАИ.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Начальник отдела отраслевого образования и преподаватель высшей квалификационной категории Международного колледжа сервиса Юлия Серебрякова рассказала, что учебное заведение активно развивает международное сотрудничество.

Преподаватели колледжа проходили стажировки в странах Европы, а студенты обучались и практиковались в Финляндии, Италии и Турции. Ежегодно более 300 человек принимают участие в международных мероприятиях.

Отдельное внимание, по ее словам, уделяется участию в движении «Профессионалы». С 2012 года студенты колледжа регулярно становятся победителями профильных чемпионатов. На базе учебного заведения работает Специализированный центр компетенций, который готовит специалистов по таким направлениям, как «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Хлебопечение», «Эстетическая косметология» и «Администрирование отеля».

Юлия Серебрякова также сообщила, что студенты колледжа завоевали 165 наград, включая бронзовую медаль чемпионата EuroSkills-2021. С 2018 года колледж стабильно входит в ТОП-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования России.

Кроме того, учебное заведение является центром проведения демонстрационного экзамена, Ресурсным центром Республики Татарстан и участником проекта «Лучшие колледжи РФ». Для школьников здесь реализуются профориентационные программы «Наша профессия – ваш выбор» и «Билет в будущее».

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

О возможностях обучения в Техническом колледже КНИТУ-КАИ школьникам рассказала преподаватель колледжа Марина Горева. Она подчеркнула, что КНИТУ-КАИ является одним из крупнейших технических университетов страны с более чем 90-летней историей и занимает ведущие позиции в сфере инженерного образования. Основной задачей вуза, по ее словам, остается подготовка специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики.

Она также отметила, что университет, в состав которого входит колледж, участвует в государственных программах «Приоритет 2030» и «Передовая инженерная школа». Образовательный процесс выстроен на современных методиках, включая международные стандарты CDIO и теорию решения изобретательских задач. Это позволяет обеспечить глубокую практическую подготовку студентов.

Обучающиеся получают доступ к исследовательской инфраструктуре, в том числе к центрам композитных технологий «КАИ-Композит» и испытательному комплексу «КАИ-Ресурс». Благодаря сотрудничеству с крупными промышленными предприятиями выпускники востребованы в авиационной, машиностроительной и IT-сферах.

Завершила работу форума ведущий профконсультант Центра занятости населения Казани в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Татьяна Капанина. Она обозначила ключевые тренды на рынке труда на основе актуальных данных, после чего школьники закрепили полученные знания в формате профориентационной игры.