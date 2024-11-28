«Единая Россия» проведет в Татарстане Декаду приемов граждан в честь своего 23-летия

В Татарстане пройдет Декада приемов граждан, приуроченная к 23-летию со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия». С 1 по 10 декабря приемы депутатами всех уровней организуют Региональная общественная приемная и местные общественные приемные партии, сообщает пресс-служба партии.

Каждый день Декады будет тематическим и посвящен обсуждению наиболее актуальных вопросов. Среди запланированных мероприятий: вебинары и онлайн-приемы по вопросам ЖКХ, здравоохранения, образования, материнства и детства, социальной поддержки и защиты прав трудящихся. Участие примут депутаты, представители исполнительных органов власти, а также руководители общественных организаций. На протяжении всей недели будет организована работа горячей линии, где граждане смогут предварительно записаться на прием или задать интересующие вопросы.

2 декабря на площадке Региональной общественной приемной с 9:00 до 9:30 состоится торжественное открытие Декады приемов. Мероприятие откроет Секретарь Татарстанского регионального отделения партии, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. С 10:00 до 11:00 пройдет онлайн-трансляция на тему «Движение вперед: новые идеи «Единой России», в которой примут участие заместитель Секретаря ТРО ВПП, руководитель фракции «Единая Россия» в татарстанском парламенте Юрий Камалтынов, председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, руководитель Региональной общественной приемной в РТ Камиль Садриев, руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабутдинов. С 10:00 до 11:00 состоится вебинар «Векторы правозащитной деятельности профсоюзов», после чего с 11:00 до 12:00 пройдет тематический онлайн-прием, который проведут председатель Федерации профсоюзов РТ, депутат Госсовета РТ Елена Кузьмичева и министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова. С 12:00 до 13:00 личный прием проведет депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов.

3 декабря запланирован тематический день по вопросам ЖКХ. С 9:00 до 10:00 прием граждан проведет депутат Госдумы РФ Альфия Когогина. С 10:00 до 11:00 состоится вебинар «Актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ», модератором которого выступит председатель парламентского Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров. С 11:00 до 12:00 пройдет тематический онлайн-прием с участием представителей профильных ведомств: министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Марата Айзатуллина, начальника Государственной жилищной инспекции Татарстана Александра Тыгина. С 11:00 до 12:00 личный прием граждан проведет депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, а с 14:00 до 15:00 — Татьяна Ларионова.

4 декабря пройдут события, посвященные социально значимым вопросам. С 10:00 до 11:00 запланирован вебинар «Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения» с участием управляющего отделением Социального фонда РТ Эдуарда Вафина, регионального координатора партийного проекта «Старшее поколение», председателя Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по РТ Любови Мишиной. После чего с 11:00 до 12:00 спикеры проведут тематический онлайн-прием. С 14:00 до 15:00 личный прием состоится у депутатов Госдумы РФ Айдара Метшина, а с 15:00 до 16:00 — Ильи Вольфсона.

5 декабря посвящен вопросам образования. С 10:00 до 11:00 состоится вебинар «Совершенствование системы образования и развитие инфраструктуры образования». В онлайн-трансляции примут участие координатор партийного проекта «Новая школа» в РТ, ректор Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова Асия Тимирясова, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец и председатель Республиканского совета родителей при Министерстве образования и науки РТ Наталья Фролова. С 11:00 до 12:00 спикеры проведут тематический онлайн-прием. Личный прием депутата Госдумы РФ Рустама Калимуллина запланирован с 14:00 до 15:00.

6 декабря будет посвящено защите прав трудящихся. С 9:00 до 10:00 татарстанцы могут обратиться на прием к депутату Госдумы РФ Анатолию Иванову, с 11:00 до 12:00 — к сенатору РФ Александру Терентьеву. С 16:00 до 17:00 приемы проведут депутаты Госдумы РФ Максим Топилин и Ирек Богуславский.

9 декабря темой дня обозначены вопросы здравоохранения. С 10:00 до 11:00 пройдет вебинар «Развитие системы здравоохранения в Татарстане» с участием председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светланы Захаровой (модератор), министра здравоохранения РТ Марселя Миннуллина, директора Фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтаховой и руководителя ТРО ВОД «Волонтеры-медики» Анны Мубаракшиной. После чего с 11:00 до 12:00 спикеры проведут тематический онлайн-прием.

10 декабря, завершающий день Декады, будет посвящен вопросам материнства и детства. С 10:00 до 11:00 пройдет вебинар «Поддержка семьи, материнства и детства в Татарстане». Эфир пройдет с участием министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, управляющего отделением Социального фонда по РТ Эдуарда Вафина, Уполномоченного по правам ребенка в РТ Ирины Волынец и регионального координатора партийного проекта «Детский спорт» Ольги Павловой, а с 11:00 до 12:00 состоится тематический онлайн-прием со спикерами. Личный прием граждан проведет сенатор РФ Геннадий Емельянов с 8:00 до 9:00.

Жители Татарстана могут обсудить темы со спикерами, записаться на приёмы и получить консультации от экспертов. Оставить обращение можно по номеру: 8-800-222-17-08, а также направлять свои вопросы на электронную почту: op@tatarstan.er.ru, в мессенджер по номеру 8 (987) 205 00 63 или личным сообщением в социальных сетях.