«Единая Россия» проведет прием участников СВО и членов их семей в Казани

В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Республике Татарстан 3 апреля состоится единый день приема участников специальной военной операции и членов их семей.

Прием пройдет с 10:00 до 14:00 по адресу: Казань, улица Карла Маркса, 31/7.

Особое внимание планируется уделить вопросам защиты трудовых прав, включая обеспечение безопасных условий труда, своевременную оплату и соблюдение режима рабочего времени.

Консультировать заявителей будут представитель Ассоциации юристов Республики Татарстан и специалист Государственной инспекции труда.

Для участия необходимо предварительно записаться, направить обращение или уточнить информацию по телефону 8 (843) 238-10-00, в мессенджере MАХ по номеру 8 (987) 205-00-63 или по электронной почте op@tatarstan.er.ru.