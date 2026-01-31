«Единая Россия» проведет прием граждан по вопросам соцподдержки

С 2 по 6 февраля в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Татарстане пройдет неделя приемов граждан. Об этом сообщается на сайте партии.

В рамках программы запланированы личные встречи с депутатами Госдумы, Государственного Совета РТ и Казанской городской Думы, а также вебинары с участием представителей органов власти и экспертов на странице приемной в «ВКонтакте».

2 февраля состоится вебинар «Социальные меры поддержки в 2026 году» под модераторством заместителя Секретаря реготделения «Единой России» Ольги Вороновой. В мероприятии примут участие представители Отделения Социального фонда России по РТ, Минтруда РТ и благотворительного фонда «Ак Барс Созидание». В завершение пройдет тематический прием граждан.

3 февраля встречу с жителями проведет депутат Госдумы Максим Топилин. Депутат Госсовета РТ Алексей Созинов обсудит вопросы социальной поддержки участников СВО и их семей с представителями Минтруда РТ, СФР по РТ, фонда «Защитники Отечества» и общественной организации «Союз офицерских жен» по РТ. После вебинара пройдет тематический прием граждан.

4 февраля личный прием граждан проведет депутат Госдумы Татьяна Ларионова. Также пройдет вебинар «Все о субсидиях и льготах на оплату ЖКУ» с участием депутата Госдумы Марата Нуриева и представителей Минстроя и Минтруда РТ. День завершится приемами депутатов Госдумы Ильи Вольфсона и Айрата Фаррахова.

5 февраля состоится вебинар «Социальное сопровождение семьи с детьми-инвалидами» под руководством депутата Госсовета, председателя правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. В числе спикеров – Уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова, представители Минобразования, Минздрава РТ и АНО «Солнце в доме». В этот день личные приемы проведут депутаты Госдумы Айдар Метшин, Рустам Калимуллин и Альфия Когогина.

Неделя завершится 6 февраля вебинаром «Льготы на лекарства и лечение для людей с определенными заболеваниями», модератором которого станет депутат Госсовета Айрат Зиатдинов. Участие также примут представители Минздрава РТ, СФР по РТ и главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ. После вебинара пройдет тематический прием граждан, а встречу с жителями проведет депутат Госдумы Анатолий Иванов.

Записаться на прием или задать вопросы можно по телефону 8 (843) 238-10-00 или по электронной почте op@tatarstan.er.ru.