«Единая Россия» проведет праймериз для выдвижения кандидата в Госсовет Татарстана

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

«Единая Россия» намерена выдвинуть своего кандидата на освободившееся место депутата Госсовета РТ. Вакансия в парламенте появилась в январе после того, как Азат Зиганшин занял пост министра экологии РТ и сложил депутатские полномочия.

На заседании президиума регионального политсовета партии приняли решение провести предварительное голосование для определения кандидатов, которых затем могут выдвинуть на выборы в Госсовет седьмого созыва. Речь идет о выборах по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50.

Полномочия по организации предварительного голосования решили передать оргкомитету, который уже занимается подготовкой праймериз по кандидатурам для последующего выдвижения от партии на выборы в Госдуму.

В тот же день состоялось заседание оргкомитета. На нем зарегистрировали восемь участников предварительного голосования, которые претендуют на последующее выдвижение кандидатами в депутаты Госдумы. Кроме того, члены оргкомитета утвердили план мероприятий по проведению предварительного голосования в Госсовет Татарстана.

В заседании участвовали заместитель секретаря регионального отделения партии и заместитель председателя Госсовета Юрий Камалтынов, секретарь Госсовета Лилия Маврина, депутат парламента и руководитель татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и председатель регионального совета сторонников партии Светлана Захарова, руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин и другие участники.