«Единая Россия» проведет неделю приемов по вопросам социальной поддержки в Татарстане

Неделя приемов жителей Татарстана по вопросам социальной поддержки пройдет в региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этом сообщает информационный центр партии.

Череду тематических встреч откроет 31 января депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, которая выступит модератором прямого эфира о мерах социальной поддержки в 2022 году. Эфир будет транслироваться в инстаграм-аккаунте региональной общественной приемной opriemnaya116. Начало в 11.00.

Экспертами также выступят Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, а также представители Минтруда Татарстана и Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ. По завершении часовой трансляции участники проведут тематический прием татарстанцев.

Вторник, 1 февраля, посвятят юридической помощи в сфере социального обеспечения. Прием граждан будет вести юрист региональной общественной приемной Галина Костина.

В среду, 2 февраля в региональной общественной приемной пройдет круглый стол о развитии социального предпринимательства. Его участниками станут депутат Госдумы РФ, председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин, депутат Казгордумы Олег Калимов и представители профильных ведомств. Дискуссия будет транслироваться в инстаграм-аккаунте opriemnaya116 в 11.00.

Прямым эфиром о мерах социальной поддержки многодетных и приемных семей с детьми в инстаграм-аккаунте opriemnaya116 начнется череда встреч 3 февраля. Его проведут депутат Госдумы РФ Максим Топилин, первые лица Минтруда РТ, Министерства строительства республики, Минобрнауки Татарстана и Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ. Участие в обсуждении темы также примут председатель РОО «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов и председатель РОО приемных семей РТ «Мы вместе» Светлана Елакова. Начало прямого эфира в 10.00. По окончании трансляции эксперты проведут тематический прием татарстанцев.

В этот же день в 14.00 в инстаграм-аккаунте opriemnaya116 начнется трансляция встречи о мерах поддержки детей-сирот. В ней примут участие депутат Госдумы РФ Айдар Метшин, а также представители Минтруда, Минобрнауки и Минземимущества РТ.

Кроме этого, в тот же день состоится обсуждение мер социальной поддержки людей с ОВЗ в республике. Онлайн-беседа будет транслироваться в инстаграм-аккаунте opriemnaya116. Модератором встречи выступит депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов. В обсуждении темы также примут участие представители Фонда соцстраха РФ по РТ, Минтруда РТ и Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ. Старт в 15.00.

О создании в Татарстане условий для продления активного долголетия будут говорить в прямом эфире в инстаграм-аккаунте региональной общественной приемной opriemnaya116 в пятницу, 4 февраля. Тему обсудят депутат Госсовета РТ Светлана Захарова, главный гериатр Минздрава РТ Рамиль Мухаматдинов, председатель Совета ОО ветеранов РТ Хабир Иштиряков, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Любовь Мишина, а также представители Минспорта и Минтруда Татарстана. Начало трансляции в 10.00. По завершению онлайн-беседы пройдет тематический прием жителей.

Прием татарстанцев по личным вопросам 2 февраля в региональной общественной приемной проведет сенатор РФ Геннадий Емельянов, а 3 февраля – депутат Госдумы РФ Айдар Метшин.

Предварительная запись на тематические приемы уже открыта. Оставить обращение и уточнить информацию можно по телефону 8 843 238 1000. Оставить вопросы экспертам также можно в WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефону 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и на электронную почту op@tatarstan.er.ru