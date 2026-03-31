news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 марта 2026 20:43

«Единая Россия» проведет горячую линию по вопросам ЖКХ в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм

3 апреля с 10:00 до 11:00 в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Республике Татарстан пройдет горячая линия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте партии.

Мероприятие организовано в рамках региональной недели приемов граждан по вопросам ЖКХ. Жители республики смогут задать интересующие вопросы, получить консультации специалистов, а также направить предложения по улучшению сферы ЖКХ.

Особое внимание будет уделено темам начисления платы за коммунальные услуги, капитального ремонта, содержания общего имущества и качества предоставляемых ресурсов.

В работе горячей линии примут участие член комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков, первый заместитель председателя комитета ЖКХ Казани Ринат Закиров, начальник юридического отдела Государственной жилищной инспекции РТ Эльвира Гараева, заместитель председателя МКУ «Комитет внешнего благоустройства города Казани» Эдуард Вафин, заместитель главного инженера – начальник отдела охраны труда ЭПУ «Казаньгоргаз» Ильнар Зиатдинов и представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Вопросы принимаются по телефону 8 (843) 590-04-05, а также в мессенджере МАХ по номеру 8 (987) 205-00-63.

#Единая Россия #ЖКХ #горячая линия
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров