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Партия «Единая Россия» провела заседание Генсовета, где обсуждались текущие итоги работы и были намечены задачи в преддверии старта электорального цикла. Председатель Дмитрий Медведев обозначил планы партии на ближайшее время. Среди них – повышение качества депутатского корпуса, развертывание гуманитарной миссии, развитие международных отношений и подготовка новой редакции народной программы.

«Результаты предварительного партийного голосования – лучшее подтверждение тому, что работа идет в нужном направлении. В единый день голосования в сентябре 2025 года партию на выборах разных уровней будут представлять более 800 участников спецоперации», – заявил председатель «Единой России».

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев представил промежуточные результаты реализации народной программы, исполненной на 83%. Ключевые итоги за год – газификация 285 тысяч домов, строительство и ремонт тысячи школ, открытие 2,5 тыс. ФАПов. По направлению гуманитарной миссии «Единая Россия» за год расширила географию на приграничные регионы. Продолжает оказывать всестороннюю помощь и поддержку Донбассу и Новороссии. Работа гуманитарной миссии повышает авторитет партии, влияние среди гражданских активистов, помогает выстраивать прочные связи с патриотически настроенным бизнесом по линии разных проектов.

«Я обращаюсь к руководителям субъектов РФ, которые курируют программы шефской помощи. Вы очень предметно справляетесь с дополнительной нагрузкой по оказанию шефской помощи в наших исторических регионах. Новые дороги, детские сады, социальные объекты, спортивные залы. Происходит очень серьезное изменение к лучшему. И это уже сегодня видно всем», – подчеркнул Владимир Якушев.

Непрерывная работа ведется в рамках партпроектов по поддержке участников спецоперации и их семей. «Единая Россия» помогает ветеранам в трудоустройстве и адаптации к мирной жизни, курирует проекты по психологической и социокультурной реабилитации. Координатор направления – Герой России Владимир Сайбель отметил, что по инициативе «Единой России» принято 130 законов о поддержке военнослужащих.

«Заседание Генсовета Единой России продемонстрировало открытость партии к общественным запросам и готовность решать проблемы людей там, где они возникают, – считает политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин. – «Единая Россия», реализующая свою народную программу, на самом деле является народной партией и не зря, оставаясь верной опорой Президента России Владимира Путина, стабильно сохраняет доминирующую позицию в политике страны».