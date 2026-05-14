«Единая Россия» призвала кандидатов отвечать на запросы граждан до выборов

Руководство Генсовета партии «Единая Россия» порекомендовало кандидатам предварительного голосования заняться обращениями, поступившими на сайт естьрезультат.рф, и помочь людям в решении их вопросов еще до выборов, которые состоятся в сентябре текущего года. Таким образом удастся проверить работоспособность участников и их реальные стремления и желания помогать согражданам.

Многие из поступивших проблем можно решить на месте, не принимая при этом глобальных законодательных решений. С такой инициативой выступил член Генсовета партии, Герой России, участник предварительного голосования «Единой России» Владимир Сайбель.

«Многое из того, с чем люди приходят на встречи и что предлагают в Народную программу, не требует принятия обязательных партийных документов и масштабных государственных решений. Заявленные ими проблемы зачастую можно решить адресно и уже сейчас – действуя вместе с партийцами, нашими сторонниками, друзьями-общественниками и благотворителями на местах. Мои коллеги-кандидаты предварительного голосования подтвердили, что видят аналогичную ситуацию в своих округах», – подчеркнул он, обратившись в Президиум Генсовета партии с предложением: дать кандидатам четкие рекомендации – не откладывать до выборов, а включаться уже сейчас.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что поддержка граждан в их насущных, бытовых трудностях всегда являлась неотъемлемой частью партийной деятельности.

«Надо идти и заниматься решением вопросов, которые беспокоят людей. Это самый главный запрос – тот запрос, который нам предъявляют люди, а мы на него должны очень четко, объективно ответить. На таких «малых» и «повседневных» делах во многом держится авторитет партии и доверие к ней людей, а значит – и все будущие победы «Единой России», – отметил он.

Такой подход к работе позволяет оценить кандидатов и их готовность идти навстречу людям еще до выборов. В дальнейшем лучшие наработки станут базой для общих партийных стандартов «Единой России» – единственной в стране партии, которая осуществляет предварительный отбор кандидатов путем открытого общенародного голосования, давая самим избирателям право определять итоговый список кандидатов.