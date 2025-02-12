«Единая Россия» призвала к широкой дискуссии по разработке Стратегии развития образования

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев на заседании партийной комиссии по образованию и науке предложил инициировать широкое обсуждение Стратегии развития образования. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Секретарь Генсовета уверен, что при подготовке документа особое внимание следует уделить содержанию образования и его инфраструктуре, а также образовательным стандартам и уровню учебной нагрузки.

«Эти вопросы очень волнуют учеников и их родителей. Люди жалуются на растущее число обязательных предметов, большие объемы домашних заданий, с которыми школьники не способны справиться без помощи взрослых», – констатировал политик.

«В стратегии должны быть предложены такие решения этих вопросов, которые, с одной стороны, будут отвечать на запрос о снижении нагрузки на школьников. А с другой – обеспечивать современный уровень знаний и компетенций учащихся и выпускников», – убежден он.

Развитие инфраструктуры прямо связано с содержанием образования: она должна обеспечивать потребности современного учебного процесса.

«Мы немало сделали для приведения в порядок инфраструктуры образования, материально и технически переоснастили наши учебные заведения. Важно продолжать эту работу, чтобы учебная дошкольная, школьная и университетская среда соответствовали всем современным стандартам. Наше видение того, как это обеспечить, должно быть отражено в стратегии», – заметил в связи с этим Якушев.

Помимо этого, стратегия должна отвечать на вопросы пространственной специализации и организации учебных заведений. По мнению политика, целесообразно развивать такие учебные специальности в региональных вузах, которые наиболее востребованы работодателями на конкретных территориях.

«Поэтому крайне важно сейчас объединить усилия и Министерства науки и образования, Министерства просвещения и Министерства труда, чтобы сфера образования могла оперативно реагировать на потребности рынка труда. Мы должны сформулировать взвешенные подходы к определению баланса контрольных цифр приёма между высшим и средним образованием, гуманитарными и техническими дисциплинами», – заключил секретарь Генсовета.

В свою очередь глава комиссии Генсовета «Единой России», председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева заявила, что в основе Стратегии развития образования должны лежать вопросы суверенности российского образования и национального целеполагания.

«Очень важно, чтобы в финальной версии документа мы увидели трансформацию этого вызова в действующие механизмы, комплексные программы, когда система ценностей на всех уровнях образования формируется не только через предметное обучение, но и через просветительские, общественно значимые отраслевые проекты развития культуры, спорта и общества в целом. Только это обеспечит гармоничное развитие нашей молодежи, а также мировоззренческое и технологическое лидерство России», – поделилась она своим видением ситуации.