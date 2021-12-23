«Единая Россия» приостановила членство в партии задержанного в Москве Ильшата Гафурова

Региональный политсовет партии «Единая Россия» приостановил членство в партии ректора КФУ Ильшата Гафурова, которого считают причастным к организации заказного убийства елабужского депутата Айдара Исрафилова. Решение было принято сегодня на заседании политсовета.

«Неприятный вопрос в повестке, мы вынуждены его рассмотреть, очень неприятная информация, может быть она не подтвердится. Возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса, нам необходимо принять решение о приостановке членства коллеги Гафурова», – сказал на заседании Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

Он напомнил, что членство в «Единой России» приостанавливается в соответствии с уставом партии. Решение будет действовать до тех пор, пока с Гафурова не снимут обвинения. Если суд признает его виновным в совершении преступления, членство в партии будет аннулировано.

Ректор КФУ Ильшат Гафуров был задержан сотрудниками МВД в Москве 21 декабря по подозрению в организации убийства по найму и предварительному сговору. Басманный суд Москвы по ходатайству следователя взял его под стражу до 21 февраля 2022 года. По версии следствия, Ильшат Гафуров может быть причастен к организации заказного убийства елабужского депутата Айдара Исрафилова, который был застрелен в 1999 году в Москве.