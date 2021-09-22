«Единая Россия» приостановила членство в партии Павла Лоханова, задержанного за взятку

Камско-Устьинский политсовет «Единой России» приостановил членство в партии руководителя Фонда социального страхования Татарстана Павла Лоханова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает информационный центр «Единой России».

«На заседании местного политсовета в Камском Устье было приостановлено членство Павла Лоханова в партии — в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере», — отметили в информационном центре.

Членство в «Единой России» приостанавливается в соответствии с уставом партии. Решение будет действовать до тех пор, пока с Лоханова не снимут обвинения. Если суд признает его виновным в совершении преступления, членство в партии будет аннулировано. Лоханов также будет выведен из состава регионального политсовета партии.

Ранее оперативники УЭБиПК МВД по РТ задержали руководителя Фонда социального страхования Татарстана Павла Лоханова за получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, он попросил 4 млн рублей с руководителя одной из коммерческих организаций, чтобы урегулировать судебную тяжбу о взыскании более 14 млн рублей неустойки за нарушение условий контракта по поставкам спецсредств для инвалидов.