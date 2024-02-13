«Единая Россия» приглашает татарстанцев на площадки зимнего марафона «Сила России»

Тематические спортивные недели марафона «Сила России» – фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов – стартуют по всей России 13 февраля и будут идти до 17 марта.

«Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Уверен, марафон «Сила России» будет проходить ежегодно», — отметил Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на запуске марафона в Ханты-Мансийске.

Также он отметил, что развитию спорта в стране уделяется особое внимание.

«Президент России Владимир Путин поддерживает развитие массового спорта и спорта высших достижений. По федеральным программам открываются новые Дворцы спорта, спортивные секции. "Единая Россия" реализует партийный проект "Zа Самбо", создает "Шахматные клубы Сергея Карякина" на базе штабов общественной поддержки в регионах. Вместе с правительством партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов», — поделился Турчак.

Председатель оргкомитета спортивного марафона, трёхкратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин сообщил, что зимний марафон «Сила России» включает в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные площадки и многое другое.

«Летом больше 200 тысяч участников "Силы России" получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта. Уверен, с зимним стартом будет так же. Президент каждый день напоминает, что мы должны быть сильными – каждый по отдельности и государство в целом. Поэтому желаю вам уверенности в правильности выбранного спортивного пути», — рассказал Карелин.

Зарегистрироваться для участия в мероприятиях марафона можно на сайте «Сила России».

Комментируя старт зимнего марафона «Сила России» заместитель председателя Татарстанского регионального совета сторонников «Единой России» Ксения Дромняк подчеркнула, что занятия спортом будут абсолютно бесплатными, а организуют их во всех районах Татарстана.

«Любителей активного образа жизни ожидают неделя лыжного спорта, спорт на коньках, масленичная спортивная неделя, инклюзивные площадки, семейные старты, гимнастика для беременных и старшего поколения. Сегодня уже определены некоторые яркие тренировки на открытом воздухе с чемпионами фигурного катания, по хоккею и многое другое. В частности, в Бугульме 6 марта состоятся лыжные соревнования для общества слепых», — рассказала Дромняк.

По ее словам, к мероприятиям марафона присоединятся звезды спорта. Также тренировки проведут вице-президент Федерации тяжёлой атлетики РТ, депутат Казгордумы, координатор марафона «Сила России» в РТ Марсель Шарапов и заслуженный тренер России, член общественной палаты РТ, посол ГТО Ольга Павлова.

«В летнем этапе марафона по республике приняли участие 5 тыс. татарстанцев, рассчитываем, что в эти зимние недели на площадки марафона придут столько же жителей республики», — уточнила Ксения Дромняк.

Напомним, с 1 июня по 12 августа 2023 года сторонники партии провели летний этап марафона «Сила России». В нём приняли участие более 200 тысяч человек. В регионах проходили бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача нормативов ГТО. Участие могли принять и люди с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия проходили вместе с Минспорта РФ, ДОСААФ и спортивными федерациями с участием известных спортсменов. Марафон «Единой России» также поддержали более тысячи некоммерческих организаций.