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Общество 18 июня 2025 13:43

«Единая Россия» приглашает родителей проверить знания о развивающих игрушках

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«Единая Россия» приглашает родителей проверить знания о развивающих игрушках
Фото: tatarstan.er.ru

В рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья» стартовал онлайн-диктант «Секреты Развивающих Игрушек: Проверь себя!», предназначенный для родителей маленьких детей. Пройти тест из 20 вопросов можно на официальном сайте проекта.

Основная задача диктанта — оценить знания родителей о безопасных и полезных развивающих игрушках для детей раннего возраста. Для успешного прохождения необходимо правильно ответить как минимум на 18 из 20 вопросов. Каждый вопрос предлагает несколько вариантов ответов, но верным является только один.

На выполнение теста даётся 30 минут. За это время участники могут возвращаться к пропущенным вопросам и корректировать свои ответы.

После успешного завершения теста участники получают электронный именной сертификат.

Диктант будет доступен до 22 июня 2025 года.

#Единая Россия #крепкая семья #тест
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