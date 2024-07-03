«Единая Россия» представила список своих кандидатов в ЦИК РТ

Уполномоченные представители Татарстанского регионального отделения «Единой России» представили в Центральную избирательную комиссию Татарстана документы, необходимые для выдвижения республиканского списка кандидатов в депутаты Государственного Совета республики седьмого созыва.

В соответствии с Избирательным кодексом Татарстана избирательная комиссия, организующая выборы, в течение трех дней со дня приема документов заверит список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением.

На заседании ЦИК республики было принято решение о заверении республиканского списка кандидатов и его размещении на официальном сайте ЦИК РТ. Всего в составе республиканского списка кандидатов от «Единой России» 58 кандидатов.

Замсекретаря Татарстанского реготделения партии, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Юрий Камалтынов напомнил, что 25 июня в Казани прошла XXXVI конференция Татарстанского регионального отделения партии, на которой члены актива и избранные делегаты рассмотрели вопрос о выдвижении республиканского списка кандидатов в депутаты Государственного совета Татарстана.

«Мы приступили к очередному этапу избирательной кампании. Сегодня мы сдали списки кандидатов по единому республиканскому округу в Центральную избирательную комиссию – на проверку и регистрацию. Не сомневаюсь, что наши документы пройдут, потому что была проделана большая и качественная работа силами регионального отделения партии и самих кандидатов», – сказал он.

Спикер подчеркнул, что у партии очень хороший и сбалансированный состав кандидатов.

«У нас представлены практически все направления жизнедеятельности: экономика, бюджетная и социальная сферы, есть представители малого и среднего бизнеса, творческая интеллигенция, спортсмены. Мы получили команду профессионалов своего дела по каждой категории, которые интересны населению. Наши кандидаты помогут решить любой вопрос, волнующий избирателей», – добавил Камалтынов.

Он также выразил надежду, что группа депутатов, которая сформирует фракцию «Единая Россия» в Госсовете РТ, будет эффективной и результативной.

«Основные задачи, стоящие перед региональным отделением партии при подготовке к выборам, абсолютно коррелируются с тем, о чем говорил Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного Послания. Наша цель сделать так, чтобы все мероприятия, предусмотренные национальными целями и национальными проектами, были качественно реализованы в Татарстане», – подытожил Камалтынов.

Напомним, список «Единой России» на выборах в Госсовет Татарстана возглавит Секретарь Татарстанского реготделения партии, член Высшего совета партии, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Вторым в списке идет Герой России, сторонник партии Расим Баксиков, третья – Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. Список определен по результатам предварительного голосования, которое проходило с 20 по 26 мая в онлайн-формате.