Партия «Единая Россия» предложила новые меры поддержки семей с детьми. Они войдут в предвыборную программу партии на выборах в Госдуму. Инициативы озвучили участники форума «Большой семейный совет», который провел Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в Москве, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Медведев подчеркнул, что необходимо проработать вопросы о поэтапном снижении налоговой нагрузки на многодетных семей. «Региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считать многодетными. Это противоречие нужно устранять, оно создает социальный дисбаланс. Нужно определить единый статус многодетной семьи по всей территории России», — заявил он.

Предложение о денежных сертификатах взамен выдачи земли высказала депутат Госсовета Татарстана, участница предварительного голосования Татьяна Ларионова. Она отметила, что вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей, звучали особенно часто на встречах с жителями республики.

«Остаются нерешенными вопросы, связанные с выделением земель многодетным семьям. К сожалению, только 64% из числа имеющих на это право и вставших на учет, получили земельные участки. Считаю целесообразным рассмотреть взамен выдачи земли альтернативные варианты, например, денежные сертификаты. Требуют принципиального решения вопросы создания инфраструктуры на выделенных участках. Отсутствие дорог, света, воды, канализации лишает многодетные семьи возможности строительства. Почему бы не включить этот вопрос в нацпроект „Жилье и городская среда“», — заметила Ларионова.

На форуме также предложили развивать программу материнского капитала. Руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь», победитель предварительного голосования «Единой России» в Мордовии Наталья Москвитина озвучила идею включить текущие потребности в список возможных трат.

«В первую очередь, это ремонт квартиры, потому что не все семьи готовы сейчас вкладывать деньги в ипотеку, но им хотелось бы сделать ремонт в том доме, квартире, где они живут. Второе — это покупка автомобиля, это особенно важно для тех, у кого много детей. И, конечно, покупка газового оборудования», — сказала она.

Единороссы также выступили с инициативой приоритетно зачислять в одну школу братьев и сестер вне зависимости от места их регистрации. По действующему законодательству для этого дети должны быть прописаны на одной жилплощади. В противном случае семья лишается права приоритетного зачисления в учебное заведение. Идею поддержали в Минпросвещения.

Медведев заверил, что все прозвучавшие инициативы будут проработаны вместе с Правительством России и войдут в предвыборную программу партии.